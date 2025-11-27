¿Quiénes Son los Agentes Heridos en Tiroteo de Washington D.C. y Quién Es el Presunto Tirador?

La tarde del 26 de noviembre 2025, se registró un tiroteo afuera de la estación Farragut West, del Metro de Washington D.C., a unos pasos de la Casa Blanca, donde resultaron heridos dos agentes de la Guardia Nacional. Autoridades han confirmado que los agentes son dos jóvenes, una mujer de 20 años y un hombre de 24.

El tirador fue identificado como un ciudadano afgano de 29 años, que viajó desde el estado de Washington a la capital del país.

La Guardia Nacional de Estados Unidos está compuesta por agentes civiles que reciben instrucción militar los fines de semana y solo trabajan de tiempo completo cuando son llamados por el presidente o los gobernadores.

¿Quiénes son los agentes heridos de la Guardia Nacional?

Este jueves 27 de noviembre, autoridades dieron a conocer que los agentes de la Guardia Nacional heridos el tiroteo en Washington D.C. son:

Sarah Beckstrom , de 20 años.

, de 20 años. Andrew Wolfe, de 24 años.

Jeanine Pirro, fiscal de la capital estadounidense, reveló durante una rueda de prensa que las víctimas formaban parte de la Guardia Nacional del estado de Virginia Occidental. Ambos se encontraban en Washington D.C. “para cumplir la orden ejecutiva del presidente Donald Trump” de patrullar la ciudad.

Durante el mes de agosto se generó una gran controversia alrededor del despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. Aunque la capital ha mostrado una caída prolongada en los índices de criminalidad, el presidente Trump llamó a la Guardia Nacional a patrullarla.

Seis estados republicanos enviaron efectivos para este propósito, incluido Virginia Occidental, de donde provenían los agentes heridos en el tiroteo de ayer. Ambos agentes de la Guardia Nacional continúan en estado crítico.

Poco después del tiroteo, Patrick Morrisey, gobernador de Virginia Occidental, afirmó que los agentes provenientes de su estado habían fallecido. Sin embargo, tuvo que rectificar minutos después, cuando señaló que había recibido “información contradictoria”. En una conferencia posterior, Kash Patel, director del FBI, confirmó que los agentes seguían vivos, pero heridos de gravedad.

¿Quién es el presunto tirador? habría sido un refugiado afgano colaborador de la CIA

Durante la rueda de prensa, Pirro confirmó que el tirador usó durante el ataque un revolver Smith & Wesson .357. El atacante fue identificado el día anterior como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años.

Lakanwal llegó como refugiado a Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden y vivía en Bellingham, en el estado de Washington, al otro extremo del país, con su esposa y sus cinco hijos. El atacante viajó en su vehículo desde el estado ubicado en la costa Oeste para perpetrar el ataque en la capital.

Según las autoridades, el sospechoso disparó primero a uno de los guardias, que cayó al suelo, tras lo que se inclinó sobre él y volvió a dispararle. Los agentes que se encontraban en la zona respondieron y neutralizaron al atacante, quien fue trasladado de emergencia a un hospital.

Este 27 de noviembre, Kash Patel confirmó que Lakanwal colaboró en una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán. Fue debido a esta colaboración que en 2021 se le permitió llegar a Estados Unidos por medio del programa Operación Aliados Bienvenidos, que empleó el gobierno de Joe Biden para apoyar a ciudadanos afganos tras la salida del Ejército estadounidense del país asiático.

El presunto tirador será acusado de agresión con intención de matar estando armado, por lo que podría enfrentarse a 15 años de prisión. No obstante, Pam Bondi, fiscal general de los Estados Unidos, adelantó que pedirá la pena de muerte para el atacante en caso de que fallezcan los dos agentes heridos.

También Donald Trump había asegurado el 26 de noviembre que el sospechoso pagaría muy caro el ataque y que se trataba de un atentado contra todo el país.

Ataque a agentes de la Guardia Nacional causa indignación

El ataque ocurrido a dos cuadras de la Casa Blanca ha casado especial indignación entre los estadounidenses debido a que la Guardia Nacional se conforma por civiles. Este día fueron identificados como los jóvenes:

Los integrantes de la Guardia Nacional solo reciben instrucción militar los fines de semana y no suelen portar armas durante sus funciones, pues, por lo general, se les llama a actuar en desastres naturales.

Pueden llegar a portar armas si se les convoca a restablecer el orden público, como puede ser durante una manifestación, por petición de un gobernador o del presidente. Cuando son convocados, como en el caso de los reservistas llamados por Trump para patrullar Washington, comienzan a trabajar de tiempo completo en la Guardia Nacional hasta que termine la emergencia y puedan volver a sus trabajos civiles.

Con información de EFE