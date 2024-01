Rectora de Harvard Renunciará tras Polémicas por Plagio y Antisemitismo

La rectora de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, dimitirá este martes tras verse envuelta en la polémica por sus declaraciones del mes pasado sobre el antisemitismo ante el Congreso de Estados Unidos y por recientes acusaciones de plagio, según adelantó el diario universitario The Harvard Crimson.

El Crimson, que citó a una persona con conocimiento de la decisión, indicó que el cuerpo de gobierno de Harvard anunciará esta tarde la dimisión de Gay, la primera rectora negra de la prestigiosa universidad, que lleva semanas sometida a escrutinio por su gestión de la comunicación institucional en torno a la guerra entre Israel y Hamás.

Harvard President Claudine Gay will resign Tuesday afternoon, bringing an end to the shortest presidency in the University's history, according to a person with knowledge of the decision.



