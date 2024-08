El candidato independiente Robert F. Kennedy Jr. anunció que "suspende" su campaña para las elecciones de noviembre en Estados Unidos y pidió el voto para el republicano Donald Trump.

Así fue como Kennedy, durante un discurso en Arizona, pidió a sus simpatizantes que votaran por él en el resto de los estados en los que mantendrán su nombre en las papeletas.

En el fondo, ya no creo que tenga un camino realista hacia la victoria electoral frente a esta censura sistemática e implacable y al control de los medios de comunicación. Por eso, no puedo, en conciencia, pedirle a mi personal y a mis voluntarios que sigan trabajando largas horas, ni pedirles a mis donantes que sigan donando cuando no puedo decirles honestamente que tengo un camino real hacia la Casa Blanca