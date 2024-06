Fuerte Incendio Consume Edificio de Departamentos en Miami, Florida

La mañana de hoy, 10 de junio de 2024, se registró un incendio en un edificio de departamentos en Miami, Florida, Estados Unidos de América (EUA), precedido de un tiroteo, lo que generó una gran movilización del Cuerpo de Bomberos y los distintos servicios de emergencia.

El fuego inició alrededor de las 08:15 hora local en un edificio de 4 pisos en la zona de Temple Court Apartments, hasta donde llegó el personal para auxiliar a los residentes y combatir las llamas.

At 8:15am, #mfr was dispatched to a residential structure fire at 431 NW 3 Street. Currently, we are still working a 3 alarm fire. On arrival, multiple residents were rescued and evacuated. They are now being assisted by @RedCross and @MiamiPD. More updates to follow. pic.twitter.com/HdVvZWH29D