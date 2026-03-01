Tiroteo en Un Bar de Austin, Texas, Deja Tres Muertos y 14 Heridos; Presunto Tirador, Abatido

Tres personas murieron, entre ellas el presunto tirador, y otras 14 resultaron heridas en un tiroteo en un bar de Austin, Texas, que podría ser un "acto de terrorismo", según dijo el FBI el domingo

El incidente ocurrió en el bar Buford’s, ubicado sobre la popular zona de entretenimiento West Sixth Street, poco antes de las 2:00 horas, según el Servicio Médico de Emergencia de Austin-Condado de Travis (ATCEMS).

"Todavía es demasiado pronto en el proceso para determinar una motivación exacta, pero hubo indicios relacionados con el sujeto y con su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo", declaró en rueda de prensa el agente especial del FBI Alex Doran.

Policía se enfrentó con hombre armado

Por su parte, la jefa de Policía de Austin, Lisa Davis, manifestó en una conferencia de prensa celebrada a primera hora del domingo que la policía recibió una llamada por reportes de un “hombre disparando” en el bar Buford's,

Cuando la policía llegó al lugar, se enfrentó a un hombre armado y luego “respondió con disparos, matando al sospechoso”, indicó Davis.

El jefe de Servicios Médicos de Emergencia, Robert Luckritz, señaló que tres personas fueron halladas muertas en el lugar y que 14 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales. De los heridos, tres se encontraban en estado crítico.

“Recibimos una llamada a la 1:39 de la mañana y, en 57 segundos, los primeros paramédicos y agentes ya estaban en el lugar atendiendo activamente a los pacientes”, indicó Luckritz.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, elogió la rápida respuesta de la policía y los rescatistas.

“Definitivamente salvaron vidas”, afirmó Watson.

