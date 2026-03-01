Enorme Explosión Sacude Teherán Luego de Ataque Israelí; Acusan Daños a Sede de Media Luna Roja

Una enorme explosión sacudió la capital de Irán este domingo 1 de marzo mientras el ejército israelí dijo que estaba apuntando al “corazón” de la ciudad. De forma preliminar se reportan daños en la sede de la Media Luna Roja.

Más temprano, Irán había lanzado misiles contra objetivos en Israel y en estados árabes del golfo Pérsico después de prometer una represalia masiva por la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, a manos de Estados Unidos e Israel.

La explosión remeció el suelo y provocó una enorme columna de humo que se elevaba sobre Teherán. No estaba claro de inmediato cuál era el objetivo.

La detonación pareció centrarse en un vecindario que alberga la sede de la policía del país y la televisión estatal iraní. El ejército israelí dijo que estaba atacando objetivos en el centro de Teherán.

"Por primera vez desde el inicio de la Operación 'León Rugiente': Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) atacan objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán", escribió el organismo castrense israelí.

La Fuerza Aérea de Israel, guiada por la inteligencia de las FDI, ha iniciado una oleada de ataques contra objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en Teherán

Reportan daños en sede de la Media Luna Roja

La Media Luna Roja Iraní anunció este domingo que fuerzas estadounidenses e israelíes están bombardeando su sede en Teherán, según informó Irib, la televisión estatal iraní en su canal de X.

צפו בתיעוד ראשון מהמטס הרחב של חיל האוויר בלב טהראן



מצורף תיעוד מהדקות האחרונות של השמדת מפקדה של משטר הטרור האיראני בלב טהראן pic.twitter.com/jGSpx0oo2Y — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 1, 2026

Los ataques también se dirigieron "de forma intensa" contra el edificio de la televisión estatal iraní en Teherán, según el diario saudí Al-Arabiya.

Varios explosiones seguidas de columnas de humo pueden verse en la capital iraní, tal y como muestran las imágenes de algunas televisiones locales y han comprobado los corresponsales de EFE en la ciudad, que han sentido como los edificios han temblado durante unos segundos.

Video: Ataque en Irán: Al Menos 85 Niñas Murieron en Escuela Tras Bombardeos de EU e Israel.

También la agencia FARS, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó en Telegram de que se ha escuchado "el sonido de varias explosiones masivas de un misil y un ataque aéreo en la intersección de Seyyed Khandan y Qasr en Teherán", una zona donde se ubican sedes de instituciones y ministerios iraníes.

Se han llegado a producir unas cuatro oleadas de ataques aéreos con unas diez explosiones en total que han sacudido la ciudad, según han podido presenciar los corresponsales de EFE en la capital.

Durante el ataque se han oído también gritos de personas y el llanto de varios niños asustados por la intensidad del bombardeo, además de detectarse un fuerte a olor a humo.

Noticia relacionada: Estados Unidos e Israel Lanzan "Operación Furia Épica" contra Irán

Hasta esta última acción israelí, la Media Luna Roja de Teherán informó de un total de 60 ataques de Israel y de Estados Unidos en esa provincia, que han causado la muerte de 57 personas.

"Golpes tan devastadores"

La muerte de Jamenei, de 86 años, en el ataque aéreo conjunto israelí-estadounidense del sábado contra su oficina en Teherán, lo que ha puesto en duda el futuro de la República Islámica y ha aumentado el riesgo de inestabilidad regional.

El gabinete iraní prometió que este “gran crimen nunca quedará sin respuesta” y la Guardia Revolucionaria paramilitar amenazó con lanzar su “operación ofensiva más intensa” de la historia, apuntando a bases israelíes y estadounidenses.

“Han cruzado nuestra línea roja y deben pagar el precio”, dijo el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, en un discurso televisado el domingo.

Asestaremos golpes tan devastadores que ustedes mismos se verán obligados a suplicar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que cualquier represalia sólo conduciría a una mayor escalada.

MÁS VALE QUE NO LO HAGAN, SIN EMBARGO, PORQUE SI LO HACEN, ¡LOS GOLPEAREMOS CON UNA FUERZA QUE NUNCA SE HA VISTO ANTES!

Mientras Israel y Estados Unidos apuntaban a otros altos funcionarios, un ataque aéreo contra una reunión del consejo de defensa del país mató al jefe del Estado Mayor del ejército iraní y al ministro de Defensa, junto con el jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán y un importante asesor de seguridad de Jamenei.

El general Abdol Rahim Mousavi y el ministro de Defensa, el general Aziz Nasirzadeh, murieron en la reunión, junto con el mayor general Mohammad Pakpour, quien asumió como máximo comandante de la Guardia después de que Israel matara a su anterior comandante en la guerra de 12 días del pasado junio. El asesor, Ali Shamkhani, había sido durante mucho tiempo una figura representativa dentro del aparato de seguridad de Irán.

Historias recomendadas:

Con información de Agencias

ASJ