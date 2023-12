Múltiples Víctimas Deja un Tiroteo en Universidad de Las Vegas

Un tiroteo en la Universidad de Nevada, en Las Vegas, provocó 'múltiples víctimas', indicó la Policía metropolitana de la ciudad en sus estimaciones iniciales sobre el suceso, agregando poco después que el sospechoso había sido hallado muerto.

En redes sociales, la Policía de Las Vegas instó a que los ciudadanos eviten la zona, mientras que la propia universidad señaló a sus alumnos que la alerta recibida no era un simulacro y que se pusieran a salvo.

La Policía no especificó el número de afectados ni si se trata de muertos o heridos y sostuvo solo que 'parece haber múltiples víctimas'.

Continue to shelter-in-place. Police Services continues to respond and clear buildings systematically.



UNLV and all NSHE institutions statewide are closed for the remainder of the night. All classes and events are canceled.