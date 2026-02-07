Tribunal Valida a ICE para Detener a Migrantes Indocumentados Sin Derecho a Fianza en EUA

Podrán ser detenidos sin derecho a fianza amplios grupos de migrantes con documentación irregular, según el aval de un tribunal de apelaciones a la política del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, contra las personas que pretende deportar.

La corte respaldó la postura de la administración Trump, en un fallo dividido de los tres jueces, que reinterpretó una ley de Inmigración para sostener que los migrantes sin documentación detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no tienen derecho a una audiencia de fianza.

Video: El Zar Fronterizo Tom Homan Presenta Un Nuevo Plan contra la Inmigración

Noticia relacionada: Formato Estadístico para Mexicanos: ¿Qué Es y Quiénes Deben Presentar el FEM?

"Tras revisar cuidadosamente las disposiciones y la estructura pertinentes de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la historia estatutaria y la intención del Congreso, concluimos que la posición del Gobierno es correcta", afirmó el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito en su sentencia, emitida este viernes.

Dicha ley data de hace más de 30 años y exige la detención, sin audiencias de fianza, de todos quienes solicitan admisión en Estados Unidos.

Sin embargo, administraciones anteriores apenas la aplicaban a aquellos que llegaban recientemente al país, sobre todo por la frontera sur con México. En su lugar, los migrantes indocumentados tenían derecho a audiencias de fianzas y a convencer a un juez de inmigración de que no representaba riesgo de fuga.

El fallo revierte decisiones de tribunales inferiores que habían considerado que la postura del Gobierno era ilegal, y otorga un respaldo legal para continuar con las detenciones y deportaciones masivas de la administración Trump.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró la victoria judicial con un mensaje en la red social X en el que sostuvo que continuarán "defendiendo la agenda de ley y orden del presidente Trump en los tribunales de todo el país".

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito tiene jurisdicción sobre los estados de Texas y Luisiana, donde están una gran parte de los centros de detención para migrantes en el país.

Historias relacionadas:

CH