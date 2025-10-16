Trump Amenaza con Intervención Militar en Gaza si Hamás Rompe Acuerdo de Paz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves sobre una posible intervención militar estadounidense en Gaza si el grupo Hamás continúa con actos violentos contra "gente", en medio de crecientes tensiones a pocos días de la entrada en vigor del acuerdo de paz de 20 puntos para Medio Oriente.

Trump publicó el mensaje en su plataforma Truth Social, señalando que Hamás estaría violando los términos del acuerdo mediante asesinatos en Gaza. El mandatario indicó que tales acciones dejarían a su administración sin alternativa más que intervenir militaramente contra el grupo, entrando a Gaza para atacar directamente a sus miembros.

Video: Tercer Grado | Trump Se Cuelga la Medalla por Acuerdo de Paz entre Israel y Hamás.

La declaración presidencial se produce en el segundo día de la primera etapa del plan de paz, cuando ambas partes rompieron sus compromisos y las tensiones volvieron a escalar. Un dron israelí mató a dos palestinos en el barrio de Shujaiya, al este de Gaza, según informó el Hospital Bautista.

El acuerdo de paz incluye la entrega por parte de Hamás de los cuerpos de 28 rehenes como parte del alto al fuego. La tarde del miércoles 15 de octubre, el grupo entregó dos cuerpos adicionales pendientes de confirmación de identidad. Esto ocurrió después de que se dio a conocer que un cuerpo entregado el martes no correspondía a ninguno de los rehenes, según confirmó el gobierno israelí tras realizar exámenes en el Instituto Nacional de Medicina Forense.

Hamás advirtió que necesita ayuda técnica adicional y equipo especializado de búsqueda para localizar otros cuerpos de rehenes que murieron en cautiverio. El Ejército de Israel respondió que Hamás debe hacer todos los esfuerzos necesarios para entregar los cuerpos de rehenes fallecidos en su poder.

En paralelo, Israel devolvió a Gaza 45 cadáveres de palestinos después de recibir los cuerpos de varios rehenes.

El Comando Central de Estados Unidos instó firmemente a Hamás a cesar la violencia contra civiles y aprovechar la oportunidad histórica de alcanzar la paz mediante el desarme sin demora.

En cuanto a la ayuda humanitaria, tras días de bloqueo parcial, camiones ingresaron desde el cruce egipcio de Rafah hacia el paso israelí de Kerem Shalom. El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, aprobó la reapertura de la playa Zikim, la más cercana a Gaza, por primera vez desde los atentados del 7 de octubre. La medida, prevista para el jueves, fue descrita como un paso más hacia la rehabilitación de la zona.

Los incidentes de las últimas horas ponen de relieve la magnitud del desafío que enfrenta el plan de paz impulsado por el presidente Trump para pacificar Medio Oriente. Mientras en Gaza los primeros pasos hacia la calma se complican, Cisjordania observa con cautela.

La tregua ha traído un alivio momentáneo, pero los roces políticos y sociales anticipan que las siguientes fases del plan serán aún más difíciles. En ciudades y pueblos cisjordanos, la esperanza de una paz duradera choca con décadas de desconfianza, violencia intermitente y divisiones internas.

La población vive la paradoja de celebrar una tregua mientras su día a día continúa marcado por la ocupación, las restricciones y la falta de oportunidad. La sensación general es de escepticismo.

