Trump Firma Orden Ejecutiva para Restringir el Voto por Correo y Verificar la Ciudadanía

El presidente Donald Trump firmó este martes 31 de marzo 2026, una Orden Ejecutiva en la que restringe el voto por correo en todo el país. Con esta firma, Trump ordena la verificación de la ciudadanía para las elecciones federales y garantiza la seguridad de los procedimientos de votación por correo a través del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS).

En tanto, el secretario de Comercio, quien estuvo presente en la firma, explicó que los estados que organizan estas elecciones, si quieren usar el Servicio Postal de los Estados Unidos, obtendrán un código de barras del USPS, lo pondrán en el sobre y tendremos un sobre por voto. "Nada de estas cosas donde no hay certeza", advirtió.

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En la orden se lee que con esta medida se busca reducir el riesgo de fraude:

"Los identificadores únicos de los sobres de votación, como los códigos de barras, permiten confirmar que solo los ciudadanos reciben y emiten sus votos, lo que reduce el riesgo de fraude y protege la integridad de las elecciones federales".

En tanto, el objetivo de dicha orden señala que el derecho al voto en las elecciones federales "está reservado exclusivamente a los ciudadanos de los Estados Unidos", de conformidad con la Constitución y la ley federal.

"Las leyes federales prohíben explícitamente que los no ciudadanos se registren para votar o voten en las elecciones federales e imponen sanciones penales por infracciones".

Crearán registro nacional de votantes

El presidente ordenó al Secretario de Seguridad Nacional, a través del Director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, compilar una lista de personas confirmadas como ciudadanos de los Estados Unidos que serán mayores de 18 años al momento de una próxima elección federal y que mantienen una residencia en las entidades que componen EUA.

Se trata de una Lista Estatal de Ciudadanía que se hará a partir de los registros federales de ciudadanía y naturalización, los registros de la SSA, los datos SAVE y otras bases de datos federales pertinentes.

La Lista Estatal de Ciudadanía se actualizará y transmitirá a los funcionarios electorales estatales no menos de 60 días antes de cada elección federal programada regularmente, o de inmediato a solicitud de un Estado en relación con cualquier elección federal especial.

¿Quién es elegible para votar en EUA?

Según la orden ejecutiva:

Una persona es “elegible para votar en una elección federal” si es ciudadana de Estados Unidos.

Tiene 18 años de edad

En tanto, advirtió que, el Fiscal General dará prioridad a la investigación y, según corresponda, al enjuiciamiento de personas y entidades públicas o privadas que participen en, o ayuden e instiguen, la impresión, producción, envío o distribución de boletas a personas que no sean elegibles para votar en una elección federal.

Voto por correo

Sobre el voto por correo, la orden indica que el uso ilegal del correo en relación con las elecciones está prohibido por varios estatutos federales.

El correo de boletas electorales salientes debe enviarse en un sobre que:

Está marcado como Correo Electoral Oficial, incluso mediante marcas designadas proporcionadas por el USPS para este propósito, como el logotipo de Correo Electoral Oficial, según sea necesario y apropiado;

Es compatible con la automatización y lleva un código de barras Intelligent Mail único, o tecnología sucesora del USPS, que facilita el seguimiento y es coherente con los demás requisitos de esta sección; y

Ha sido sometido a una revisión del diseño del sobre por parte del USPS para garantizar el cumplimiento de las normas de envío del USPS, incluida la colocación del código de barras.

Trump crítica ciudadanía por derecho de nacimiento; mañana la Corte Suprema discutirá el tema

Previo a la firma, el presidente publicó un mensaje en su cuenta de Truth Social donde escribió:

"La ciudadanía por derecho de nacimiento tiene que ver con los hijos de esclavos, no con multimillonarios chinos que tienen 56 hijos, todos los cuales se convierten en ciudadanos estadounidenses. ¡Una de las muchas grandes estafas de nuestro tiempo! Presidente DONALD J. TRUMP"

La ciudadanía por derecho de nacimiento se discutirá mañana en la Corte Suprema.

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