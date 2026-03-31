Ejército de EUA Suspende a la Tripulación de 2 Helicópteros que Volaron sobre Casa de Kid Rock

El pasado 28 de marzo, Kid Rock compartió a través de sus redes sociales un video en el que dos helicópteros sobrevolaban su casa. Se trataba de dos modelos Apache, pertenecientes al Ejército de Estados Unidos.

En la publicación, el cantante dijo que Gavin Newsom, gobernador demócrata de California, nunca será respetado de esta forma por las fuerzas armadas.

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“Este es un nivel de respeto que el estúpido gobernador de California jamás conocerá. Dios bendiga a Estados Unidos y a todos aquellos que han hecho el máximo sacrificio para defenderla”.

Investigan sobrevuelo de helicópteros Apache a casa de Kid Rock

Tras la publicación, el Ejército de Estados Unidos lanzó una investigación para determinar por qué las dos aeronaves sobrevolaron el inmueble ubicado en Nashville, Tennessee.

El martes, la cadena NBC reportó que los tripulantes de ambas aeronaves fueron destituidos. La información fue confirmada por el portavoz Montrell Russell, quien declaró:

“El Ejército se toma muy en serio cualquier denuncia de operaciones de vuelo no autorizadas o inseguras y está comprometido con el cumplimiento de las normas y la rendición de cuentas del personal”.

El New York Times señaló que estos helicópteros podrían ser los mismos que sobrevolaron la protesta “No Kings”, que ocurrió el fin de semana en Nashville. La maniobra fue criticada por los asistentes, que la calificaron como un acto de intimidación.

Al respecto, mayor Jonathon Bless, portavoz de la 101.ª División Aerotransportada, declaró el lunes 30 de marzo que los helicópteros se encontraban en Nashville para realizar entrenamientos. Además aseguró que su presencia durante la manifestación fue una coincidencia.

Video: Protestas "No Kings" se Extienden por México y el Mundo Contra Donald Trump

Estos dichos fueron duramente criticados por Sandra Sepúlveda, concejala de Nashville. La funcionaria, quien estuvo presente durante la protesta, puso en duda que fuese una coincidencia.

“Eso es dinero de los contribuyentes. Podrían haber elegido cualquier otro lugar, cualquier otro momento para realizar un ejercicio de entrenamiento. ¿Por qué precisamente este lugar?”

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de los tripulantes, pero se ha confirmado que no podrán volar aeronaves del Pentágono.

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