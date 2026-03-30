Ejército de EUA Investiga Sobrevuelo de Helicópteros de Ataque en Mansión de Cantante Kid Rock

El Ejército de Estados Unidos dio a conocer que inició una investigación sobre la actividad de dos helicópteros de ataque en la casa del cantante Kid Rock.

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This is a level of respect that shit for brains Governor of California will never know. God Bless America and all those who have made the ultimate sacrifice to defend her. 🇺🇸 🙏 pic.twitter.com/iD5mmkaXv1 — KidRock (@KidRock) March 28, 2026

Funcionarios del Ejército estadounidense ordenaron una investigación sobre la actividad de dos helicópteros de ataque AH-64 Apache que sobrevolaron la protesta "No Kings" del sábado en el centro de Nashville y luego realizaron maniobras a baja altitud cerca de la casa de Kid Rock, al norte de la ciudad.

Por ahora, la investigación inicial parece centrarse en las maniobras en la llamada "Casa Blanca del Sur" del artista, en el suburbio de Whites Creek, en Nashville.

"El mando de Fort Campbell está al tanto de un video que circula en redes sociales que muestra helicópteros AH-64 Apache operando en las inmediaciones de una residencia privada asociada con Robert Ritchie ('Kid Rock')", declaró el mayor Jonathon Bless, oficial de asuntos públicos de la 101 División Aerotransportada.

Apaches vuelan en la casa del cantante Kid Rock

El caso se hizo viral al difundirse un video que muestra dos helicópteros AH-64 Apache sobrevolando la casa del cantante Kid Rock.

Fort Campbell se encuentra a unos 96 kilómetros al noroeste de Nashville y a 80 kilómetros de White Creek, Tennessee, donde Kid Rock posee una finca en la cima de una colina que él llama "la Casa Blanca del Sur" y que parece salir en el video.

Kid Rock saluda a helicópteros

El sábado 28 de marzo, Kid Rock publicó un video en X donde se le ve en la terraza de su casa, ubicada cerca de un acantilado. Se observa al músico vitoreando y saludando a los helicópteros antes de que se alejen.

En la publicación, Kid Rock incluyó un comentario explícito dirigido al gobernador de California, Gavin Newsom.

"Este es un nivel de respeto que el gobernador de California jamás conocerá. Dios bendiga a Estados Unidos y a todos aquellos que han hecho el máximo sacrificio para defenderla", escribió Kid Rock.

El mayor Montrell Russell afirmó a medios locales que el Ejército está iniciando una investigación administrativa “para evaluar la misión y verificar el cumplimiento de las normas y los requisitos del espacio aéreo”.

“El Ejército está al tanto de un video que circula en línea y que parece mostrar helicópteros AH-64 Apache operando en las inmediaciones de una residencia privada en el área de Nashville”, declaró Russell.

Los helicópteros también sobrevolaron una protesta de Nashville contra la administración Trump el sábado, bajo el lema "No Kings", pero se afirmó que el entrenamiento no tuvo relación con la protesta.

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Con información de N+

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