Trump Manda Carta a Nuevos Ciudadanos: ¿Qué Dice el Mensaje del Presidente de Estados Unidos?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, mandó un mensaje hoy, 17 de septiembre de 2025, para los nuevos ciudadanos estadounidenses, por medio de una carta difundida por la Casa Blanca.

La misiva, con el encabezado "Dear Fellow American" (querido compatriota), fue compartida a través de un comunicado. El mandatario felicitó a los nuevos ciudadanos de Estados Unidos e hizo énfasis en que siempre le da la bienvenida a quienes respetan los valores, a la sociedad y le tienen lealtad a su país.

Video: Trump "Revive" Departamento de Guerra y Manda Mensaje: "Somos Muy Fuertes"

Nota relacionada: Donald Trump Llega a Reino Unido: Es Recibido en el Castillo de Windsor

Así fue el mensaje de Trump

Asimismo, Trump subrayó que este paso implica un vínculo "sagrado" con la Constitución, la cultura y la identidad estadounidense.

Ha entregado su corazón a Estados Unidos y, a cambio, ella le ofrece la promesa ilimitada de libertad y oportunidades. Aplaudimos su devoción a nuestro país, a nuestro pueblo, a nuestra historia y a nuestra gran historia estadounidense. Mientras el pueblo estadounidense siga amando a nuestro país y defendiendo nuestros valores, no habrá nada que nuestra nación no pueda lograr. Nuestras comunidades florecerán. Nuestra gente prosperará. Nuestras tradiciones perdurarán.

Destacó la importancia de asumir las tradiciones y costumbres de Estados Unidos, así como la responsabilidad de preservarlas para las futuras generaciones; señaló que al entregar su lealtad al país, los nuevos ciudadanos reciben a cambio la promesa de libertad y prosperidad.

Historias recomendadas:

FBPT