Donald Trump Llega a Reino Unido: Es Recibido en el Castillo de Windsor

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania Trump, llegaron en helicóptero al Castillo de Windsor, en la primera jornada de la gira que hace el mandatario por el Reino Unido.

Tras el aterrizaje, la pareja estadounidense fue recibida por los príncipes de Gales, William y Kate, quienes salieron al inmenso jardín a saludar a los visitantes.

Luego de una caminata, el rey Carlos III y la reina Camila dieron la bienvenida oficial a Donald y Melania Trump en el Castillo de Windsor.

El rey Carlos y la reina Camila saludan a Donald y Melania Trump. Foto: Reuters

Un paseo en carruaje

Posteriormente, hubo un paseo en carruaje tirado por caballos a través de la finca, un espacio de 6 mil 400 hectáreas de granjas, bosques y espacios abiertos.

Una vez que regreseron al castillo, la banda militar tocó los himnos de ambos países: God Save the King y The Star-Spangled Banner.

Después, Trump y el rey pasaron revista a una guardia de honor de soldados con túnicas escarlata tradicionales y altos sombreros de piel de oso.

El rey Carlos III y el presidente Donald Trump realizaron un recorrido en carruaje. Foto: Reuters

Almuerzo y exposición

Después de un almuerzo privado para los invitados especiales y una visita a una exposición de documentos y obras de arte sobre los lazos entre EUA y el Reino Unido, vendrá un banquete de Estado.

Ahí, unos 160 invitados se reunirán alrededor de una mesa de caoba de 50 metros de largo, adornada con plata de 200 años de antigüedad en honor del presidente Trump.

El monarca británico dará un discurso, para que posteriormente tanto el monarca como el presidente estadounidense ofrezcan un brindis.

Trump no estará ante el Parlamento, ya que la Cámara de los Comunes está en receso.

De acuerdo con expertos, la decisión de que fuera en el Castillo de Windsor es por la facilidad de contener protestas, a diferencia de lo que hubiera ocurrido en Londres.

El jueves 18 de septiembre, el primer ministro británico, Keir Starmer, recibirá a Donald Trump en su residencia en Chequers, al sur del país, donde se abordarán temas económicos y de política.

