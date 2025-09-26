Trump Podría Mover Partidos del Mundial 2026 de Ciudades Inseguras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó el jueves que podría considerar trasladar los partidos del Mundial de futbol de 2026 si considera inseguras las ciudades.

Estados Unidos es uno de los tres países anfitriones del torneo, junto a Canadá y México.

Entre las ciudades donde se tienen programados los encuentros del Mundial están Los Ángeles, con 8, y San Francisco con 6 al igual que Seattle.

"Será seguro para la Copa del Mundo", aseguró en el Despacho Oval Trump a periodistas.

Antes de mencionar estadísticas de delincuencia en Chicago, que no figura entre las sedes, el mandatario indicó:

Si creo que no es seguro, la trasladaremos a otra ciudad

Juegos Olímpicos

En sus comentarios Trump también se refirió a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028 durante sus comentarios.

Si creemos que alguna ciudad puede ser mínimamente peligrosa para el Mundial o para los Juegos Olímpicos... pero especialmente para el Mundial, ya que se juega en muchas ciudades, no lo permitiremos, lo trasladaremos a otro lugar

A inicios del año, Trump se autonombró presidente de un grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo, evento que organiza la FIFA.

Historias recomendadas:

Con información de AFP

LECQ