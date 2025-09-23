“Está Haciendo un Trabajo Fantástico”: Trump Respalda Reelección de Javier Milei en 2027
Donald Trump respaldó la reelección del presidente argentino, Javier Milei, para 2027; aseguró que está haciendo un trabajo fantástico
El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, manifestó este martes, 23 de septiembre de 2025, su respaldo a la reelección del presidente argentino, Javier Milei, en los comicios previstos para 2027, durante la Asamblea General de la ONU.
El mandatario estadounidense primero manifestó su apoyo a través de la red social Truth Social, y luego, al iniciar la reunión con Milei, le entregó un documento formalizando su respaldo.
Ha hecho un trabajo fantástico, y estoy haciendo algo que no suelo hacer: darle mi apoyo total. Acabamos de respaldarlo para la presidencia.
Trump apuntó que se acerca la campaña electoral y se mostró confiado de que a Milei "le irá bien" y que su respaldo de hoy lo "garantiza".
Gobierno de Trump apoyará a Milei
Consultado sobre una posible ayuda financiera de Estados Unidos a Argentina, Trump afirmó que su gobierno brindará apoyo, aunque consideró que el país no necesitará "un rescate económico" gracias a al "trabajo fantástico" de Milei.
Estamos muy satisfechos con su labor. Por eso, le damos al presidente de Argentina todo nuestro apoyo y respaldo.
En el encuentro también estuvo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien el lunes ofreció apoyo financiero a Argentina ante las turbulencias económicas derivadas de la escalada del dólar en el país suramericano.
Con información de N+ y EFE
