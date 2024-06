Trump se Burla de Biden tras Primer Debate Presidencial

Tras el primer debate presidencial, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump publicó un video en su red social Truth Social en el que se burló de los tropiezos del presidente Joe Biden y cuestionó su capacidad para seguir gobernando al país.

Con este mensaje, Trump buscó reforzar su imagen de ganador en el primer debate presidencial, ocurrido la noche del jueves, con miras a las elecciones de noviembre de 2024.

"Cuando pienses en el Joe Biden que viste en el debate hazte una pregunta... ¿Crees que un hombre que ha sido vencido por unas escaleras, al que lo ha tirado su bicicleta, que perdió una batalla con una chaqueta y está constantemente perdido conseguirá estar cuatro años más en la Casa Blanca?", es parte de lo que escucha en el video publicado por Trump.

En el video, acompañado de música humorística, se ve a Biden tropezando al subir las escaleras del avión presidencial en 2021; también se le muestra cayendo al intentar bajar de una bicicleta en 2022.

El expresidente de Estados Unidos ha utilizado su red social para difundir diferentes declaraciones del primer debate.

Pánico entre los demócratas

Tras el primer debate presidencial, la palabra “pánico” se hizo presente en las conversaciones de los estadounidenses y de los medios, tanto digitales como tradicionales.

Ariel Moutsatsos, corresponsal de N+ en Atlanta, Georgia, explicó que los demócratas están experimentando "pánico" tras el cara a cara entre los dos candidatos a la Presidencia de Estados Unidos.

Según el periodista, los medios en Estados Unidos están hablando del pánico al interior del Partido Demócrata y están especulando sobre la posible sustitución de Joe Biden, si bien éste aún no es el candidato oficial del Partido Demócrata, pues el nombramiento se dará hasta que se realice la Convención Demócrata, en agosto.

De acuerdo a Ariel Moutsatsos hay tres nombres en la conversación, como posibles sustitutos de Biden, la vicepresidenta Kamala Harris; Michelle Obama, esposa del expresidente Barack Obama; y Gavin Newsom, gobernador de California.

Trump ganó el debate, según encuesta de CNN

Moutsatsos explicó que la cadena CNN publicó diversas encuestas y la más importante refleja que la mayoría de los votantes registrados en Estados Unidos considera que Donald Trump ganó el debate. Según el sondeo, el 67% de los televidentes piensa que el republicano tuvo un mejor desempeño, mientras que el 81% de los consulados dijo que el debate no tuvo efecto sobre su decisión para votar. 14% dijo que el encuentro lo hizo reflexionar y el 5% admitió que cambió de opinión.

Video: Primeras Reacciones en EUA tras Debate entre Trump y Biden

El corresponsal de N+ recordó que antes del debate, los candidatos estaban 41% a 41% en la intención de voto entre los votantes que ya había decidido a quién elegir. Señaló que hasta el jueves, un 18% de todo el electorado admitió que no había decidido su voto.

¿Qué dicen los titulares en Estados Unidos?

Sobre los titulares de los principales diarios tras el debate, el corresponsal de N+ señaló que para el diario The Washington Post, Biden “batalló y sufrió” en un debate que lo puso a prueba.

El New York Post refirió que el debate fue como un choque de trenes, pero puntualizó que Joe Biden trastabilló y se congeló.

El Wall Street Journal en un encabezado muy moderado solo destacó que Biden y Trump se habían enfrentado en un debate sobre economía, migración y aborto.

Por su parte, el The New York Times sorprendió porque no hizo alusión al debate en su primera plana, tal vez porque el cierre de la edición se dio antes del encuentro.

