‘Voy por la Presidencia de EUA’: En Video, Kamala Harris Critica a Trump, a Ritmo de Beyoncé

Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, dio inicio a su búsqueda de la candidatura demócrata a ritmo de Freedom, de Beyoncé, pues hoy 25 de julio de 2024 publicó en su cuenta de X un video promocional donde indicó que va por la presidencia de ese país, además de criticar duramente, sin mencionarlo directamente, al expresidente y candidato republicano Donald Trump.

En el video, de poco más de un minuto de duración, se escucha la voz en off de la funcionaria federal sobre una serie de imágenes que inician con la bandera de Estados Unidos.

I’m Kamala Harris, and I’m running for President of the United States. pic.twitter.com/6qAM32btjj