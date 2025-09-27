Al Menos 31 Muertos y Más de 50 Heridos por Estampida Durante Mitin Electoral en India

Al menos 31 personas murieron el sábado tras producirse una estampida en un mitin electoral del popular actor convertido en político Vijay en el sur de India, informó un legislador.

"Hasta ahora han muerto 31 personas en la estampida", declaró V. Senthilbalaji a los periodistas en el estado de Tamil Nadu, donde se produjo el incidente.

Una gran multitud se había congregado para asistir al mitin, que formó parte de la gira estatal que está realizando Vijay para su partido político Tamilaga Vettri Kazhagam.

El conocido actor fundó un partido político el año pasado y empezó a hacer campaña este mes de cara a las elecciones estatales que se celebrarán a principios del año que viene.

El legislador estatal Senthil Balaji declaró a la prensa que 58 personas fueron hospitalizadas tras lo que, según él, fue una estampida. Añadió que el ministro principal de Tamil Nadu, MK Stalin, visitará la zona el domingo.

"El desafortunado incidente durante un mitin político en Karur, Tamil Nadu, es profundamente triste", dijo el primer ministro Narendra Modi en una publicación en la red social X.

"Las noticias que llegan de Karur son preocupantes", dijo Stalin en X, añadiendo que ordenó a ministros y funcionarios que presten ayuda médica urgente a quienes se desplomaron en el mitin de Karur y ordenó asistencia adicional desde la cercana Tiruchirappalli.

Al menos 44 médicos de los distritos cercanos de Tiruchirappalli y Salem fueron enviados a Karur, según informaron los medios.

Noticia en desarrollo

Con información de AFP Y Reuters.

