EUA Designará al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera

El Departamento de Estado de Estados Unidos designará a partir de este lunes al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO), en un nuevo movimiento dentro de la estrategia de presión de la Casa Blanca sobre el Ejecutivo venezolano, Niolás Maduro.

El Cártel de los Soles es una organización de la que se conoce poco públicamente, pero que Washington vincula a altos mandos del Ejército y del Gobierno de Venezuela. La designación del Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera por parte de Estados Unidos ya se encuentra en el Federal Register del gobierno estadounidense.

El comunicado con el nombramiento de la organización criminal venezolana tiene fecha del 24 de noviembre de 2024 y entrará en vigor a partir de su publicación, es decir, desde el primer minuto de este lunes.

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el pasado 16 de noviembre que, según el Gobierno de Donald Trump, “existe una base fáctica suficiente” para sostener que el Cártel de los Soles cumple con los criterios establecidos en la ley de inmigración y nacionalidad para ser catalogado como FTO.

Esa normativa establece que una organización terrorista extranjera debe participar en “actividades terroristas o terrorismo” y representar una amenaza para la seguridad de los ciudadanos o los intereses nacionales de Estados Unidos.

"Invento de EUA"

Esta designación llega después de que, en julio, el Departamento del Tesoro ya clasificara al Cartel de los Soles como un grupo terrorista global especialmente designado (SDGT). El Gobierno de Venezuela ha rechazado estas acusaciones y sostiene que el cartel es un “invento” de Estados Unidos.

Rubio afirmó que esta organización —junto con otras FTO, como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa— es responsable de violencia terrorista en el continente y de traficar drogas hacia Estados Unidos y Europa.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, el Cartel de los Soles habría operado desde la década de 1990 y estaría integrado principalmente por militares venezolanos, aunque la Administración de Control de Drogas (DEA) no formalizó sus averiguaciones hasta marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump.

Fue entonces cuando el Departamento de Justicia reconoció oficialmente la existencia del grupo, que, según esas acusaciones, estaría encabezado por el presidente Nicolás Maduro y su ministro del Interior, Diosdado Cabello.

La designación coincide con el aumento de operaciones militares estadounidenses en el sur del mar Caribe, con lo que Washington asegura busca combatir el narcotráfico. Este despliegue ha resultado, según las autoridades estadounidenses, en la destrucción de alrededor de una veintena de presuntas narcolanchas y la muerte de 83 de sus ocupantes.

Con información de EFE

