Ataque en Sinagoga en Manchester: Hombre Apuñala y Atropella a Personas; Deja 4 Heridos.

Al menos cuatro personas resultaron heridas después de que un coche arremetiera contra la gente y un hombre fuera apuñalado ante una sinagoga en el norte de Manchester; el presunto atacante fue herido por la policía.

En una serie de publicaciones en X, la Policía de la región de Manchester dijo que respondió a un aviso en la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall poco después de las 9:30 de la mañana, tiempo local.

La persona que llamó dijo que había presenciado cómo un coche arremetía contra la gente y que un hombre había sido apuñalado.

Unos minutos después, agentes armados hicieron varios disparos.

"Un hombre resultó herido de bala, presumiblemente el agresor", añadió.

Actualmente cuatro miembros del público con lesiones causadas tanto por el vehículo como por puñaladas. Se solicita al público que evite el área mientras la policía continúa lidiando con el incidente

Keir Starmer, Primer Ministro del Reino Unido, dijo que estaba "horrorizado" por el ataque, pues sucedió en el marco del Yom Kippur, el día más sagrado del calendario religioso judío.

"Estoy horrorizado por el ataque en una sinagoga en Crumpsall. El hecho de que haya ocurrido en Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más terrible", posteó en X.

Starmer viajaba de regreso desde la cumbre para presidir una reunión del comité de emergencia del gobierno, COBRA.

Mis pensamientos están con los seres queridos de todos los afectados, y agradezco a los servicios de emergencia y a todos los primeros en responder

Andy Burnham, el alcalde del área metropolitana de Manchester, dijo a BBC Radio que "el peligro inmediato parece haber pasado".

Dave Rich, de la Community Security Trust, una organización benéfica que monitorea el antisemitismo en el Reino Unido, dijo que Yom Kipur es el día más sagrado del año judío.

"Es un día muy solemne y las sinagogas de todo el país estarán llenas durante todo el día", señaló.

Dijo que "siempre hay una operación de seguridad significativa en marcha" entre la policía y la organización en toda la comunidad judía durante todas las festividades judías importantes.

Manchester sufrió el ataque más mortífero de Reino Unido en los últimos años, el atentado suicida de 2017 en un concierto de Ariana Grande que mató a 22 personas.



Con información de AP y Reuters

