2 Niños Muertos por Acuchillamiento Masivo en Clase de Yoga Inspirada en Taylor Swift

Dos niños murieron y 11 personas más resultaron heridas, entre ellas nueve menores, algunos de gravedad, por un ataque con cuchillo masivo perpetrado presuntamente por un adolescente de 17 años de edad, en Southport, al noroeste de Inglaterra.

Tras el ataque, autoridades detuvieron al presunto agresor, que atentó contra los niños en una escuela de baile que celebraba un taller de yoga inspirado en la cantante estadounidense Taylor Swift, realizada hoy, 29 de julio de 2024, en la localidad que se ubica cerca de Liverpool.

Según los primeros reportes, el joven detenido, originario de Cardiff, en Gales, está señalado por "homicidio y homicidio intencionado".

Noticia relacionada: Francia Reporta Actos Vandálicos Contra Líneas de Telecomunicaciones Durante Juegos Olímpicos

Las autoridades descartaron que el ataque se trate de un atentado terrorista. Serena Kennedy, responsable de la policía de Merseyside, informó en una conferencia que seis niños y dos adultos quedaron en estado "crítico".

Los servicios de emergencia trasladaron a varios hospitales a 11 personas, con heridas de arma blanca, que fue decomisada al joven que detuvieron las autoridades.

Los reyes Carlos y Camila se mostraron "profundamente impactados" por el ataque en Southport, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Tras el ataque, también el primer ministro británico, Keir Starmer, denunció en la red social X un acto "horrible" y se manifestó "conmocionado".

Horrendous and deeply shocking news emerging from Southport. My thoughts are with all those affected.



I would like to thank the police and emergency services for their swift response.



I am being kept updated as the situation develops.