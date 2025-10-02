¿Qué Está Pasando en Manchester Hoy? Esto se Sabe Sobre el Atentado Terrorista en una Sinagoga

Inglaterra se vistió de luto hoy, 2 de octubre de 2025, por un atentado terrorista en una sinagoga, en Manchester; en N+, te decimos lo que se sabe sobre el ataque, que dejó varias personas muertas y heridas, durante celebración de Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío.

¿Qué pasó en Manchester hoy?

Un sujeto, abordo de su vehículo, atropelló hoy a varias personas frente a la sinagoga de Heaton Park, en Manchester, al noroeste de Inglaterra, y luego apuñaló a un hombre, en las puertas de la sinagoga, lugar que estaba lleno por el día de Yom Kippur.

Por el ataque, considerado por las autoridades como atentado terrorista, tres personas murieron, entre ellos el sospechoso, y cuatro más resultaron heridas, quienes fueron trasladadas a hospitales para su atención médica y fueron reportadas en estado grave.

Las autoridades de Manchester detuvieron a dos personas, relacionadas con el atentado terrorista en la sinagoga.

Mientras que autoridades de Scotland Yard, en Londres, revelaron que conocen la identidad del presunto atacante, pero por el momento no la darán a conocer, por cuestiones de seguridad.

Policías investigan el hallazgo de algunos "objetos sospechosos”, en el cuerpo del supuesto atacante, quien fue abatido luego del atentado.

Video: Policías Abaten al Responsable del Ataque a Sinagoga en Manchester

Mapa de la sinagoga Heaton Park, en Manchester

Información en desarrollo...

