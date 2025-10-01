Cierra el Oktoberfest por "Una Alerta de Explosivos Verificada"

El Festival de la Cerveza Oktoberfest, en Munich, permanecerá cerrado este miércoles hasta las 17:00 horas luego de que la policía hallara explosivos en un edificio residencial, al norte del la urbe.

Los uniformados llegaron al lugar para verificar lo que estaba ocurriendo, ya que fueron reportados disparos y explosiones. Se reportó que en el lugar se encontró a una persona muerta.

El alcalde de Munich, Dieter Reiter, informó que el festival cervecero estaba cerrado por "una alerta de explosivos verificada".

Las investigaciones por parte de la Policía de Munich iniciaron una vez que arribaron al sitio de la disputa, aunque dejó claro que el evento no ponía en peligro a la ciudadanía.

Sin embargo, para evitar cualquier problema, se decidió retrasar la apertura del Oktoberfest, en la ciudad de Theresienwiese.

El funcionario informó que hay una carta que debía tomarse en serio por el importante festival que congrega a miles de personas.

La misiva habría aparecido en relación con un incidente registrado en el mencionado edificio de departamentos.

El presunto autor de la carta sería supuestamente el responsable de los hechos que se han producido allí.

¿Qué pasó en el edificio residencial que llevó al cierre del Oktoberfest?

De acuerdo con los primeros detalles de la emergencia al norte de la ciudad, hubo un incendio de un inmueble de forma deliberada tras una disputa familiar.

Durante el altercado, una persona murió y una más desapareció, aunque las autoridades no creen que esté en peligro.

Lo que sí resultó fue la desactivación de trampas explosivas montadas en el edificio, por lo que se necesitó la intervención de fuerzas especiales.

A través de redes sociales, la Policía de Munich, publicó que estaban realizando todas las alertas.

Estamos investigando todas las posibilidades. Se están examinando las posibles conexiones con otros lugares de Múnich, incluido el Theresienwiese (donde se celebra el Oktoberfest)

El mismo festival informó en su página que el recinto permanecería cerrado hasta las 17:00 horas de este miércoles, por los hechos ocurridos.

Oktoberfest, el festival de la cerveza

El Oktoberfest es el mayor festival folclorico del mundo y fue inaugurado apenas el 20 de septiembre pasado.

Miles de personas, tanto alemanes como turistas, asisten al evento que culminará el próximo domingo 5 de octubre.

Con información de Reuters y EFE

ICM