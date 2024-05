¡De Terror! Mujer Casi Muere tras Tomar Pastillas Anticonceptivas

La dramática experiencia de una joven madre británica ha capturado la atención pública después de enfrentar graves complicaciones debido a una prescripción médica errónea de anticonceptivos, que estuvo a punto de costarle la vida.

Emma Tuthill, una mujer de 32 años residente en Ayrshire, Reino Unido, se vio inmersa en una pesadilla tras comenzar a tomar la píldora combinada en marzo pasado, seis años después de dar a luz a su hijo Kaiden. Sin embargo, en abril, su salud se deterioró abruptamente.

El periódico Daily Mail detalla la historia de Tuthill, quien tras un mes de consumo de anticonceptivos experimentó una convulsión que desencadenó graves complicaciones médicas, poniendo en riesgo su vida.

Al llegar al servicio de urgencias, los médicos identificaron la presencia de un coágulo sanguíneo en su pierna y una embolia pulmonar que afectaba ambos pulmones, dejándola al borde de la muerte.

"Tengo la sensación de que estaría bien porque la había estado tomando durante mucho tiempo en el pasado", expresó Tuthill, refiriéndose a la píldora anticonceptiva.

Es importante destacar que el Servicio Nacional de Salud (NHS) advierte contra el uso de este tipo de pastillas en mujeres que sufren migrañas con aura, por el hecho de que aumentan el riesgo de coágulos sanguíneos y accidentes cerebrovasculares.

Emma Tuthill relata cómo comenzaron los síntomas previos al incidente:

Sentí que mi corazón latía aceleradamente. Estaba cepillándome los dientes y noté que algo no estaba bien. Me acerqué a mi cama, me senté y pensé que estaba sufriendo un ataque de pánico. Luego perdí el conocimiento y cuando desperté, estaba en el suelo con mi hijo sosteniendo mi mano, preguntándome si estaba bien

A pesar de experimentar estos síntomas alarmantes, Emma Tuthill consultó a su médico de cabecera, quien no modificó su tratamiento, lo que empeoró su condición.

Después de la convulsión, cuando recuperé la conciencia, sentí que no podía respirar. Era como si alguien me estuviera sofocando, fue aterrador", relató Tuthill. "Me sentí muy mal al principio, pero al cuarto día en la unidad de cuidados intensivos, el médico me dijo que podría haber muerto. Me dijo que parecía ser un coágulo causado por la píldora anticonceptiva

Aunque su salud está mejorando, Tuthill expresa su decepción con el sistema de salud.

Mi propio médico de cabecera me llamó para disculparse, resulta que no deberían haberme recetado esa pastilla nuevamente debido a mis migrañas. Estaba furiosa. Siento que los paramédicos también me fallaron al no detectar todas las señales. No se puede culpar a nadie, pero parece injusto

Respecto a su estado actual, Tuthill afirma:

Mi pierna aún está muy hinchada, no puedo estar de pie por mucho tiempo y me fatigo fácilmente. Apenas puedo subir las escaleras

Con información de N+

