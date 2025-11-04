Exposición Sin Precedentes Llegará a Londres: Presentarán la Moda de la Reina Isabel II

Una exposición sin precedentes llegará al Palacio de Buckingham entre abril y octubre 2026: la moda de la difunda monarca Isabel II en sus 70 años de reinado.

Hoy, 4 de noviembre de 2025, se pusieron a la venta las entradas para admirar el legado de moda de la soberana, quien murió en 2022 a los 96 años de edad.

¿Qué habrá en la exposición?

Los pobladores podrán ver unas 200 piezas del guardarropa de la reina, los cuales incluyen desde sus suntuosos vestidos de ceremonia hasta sus célebres pañuelos, el estilo tan característico de la reina.

Caroline de Guitaut, comisaria de la exhibición, señaló que el "guardarropa de Isabel II era una lección magistral de simbolismo, costura y artesanía británica".

En la exposición, llamada "Queen Elizabeth II: Her Life in Style" (Reina Isabel II: Su vida con estilo), contribuirán los diseñadores Erdem Moralıoğlu, Richard Quinn y Christopher Kane.

De acuerdo con Christopher Kane, "las prendas de la difunta reina cuentan la historia de Reino Unido y de la identidad cambiante del país a través de la moda".

Piezas inéditas

En un comunicado, el Royal Collection Trust, organismo encargado de la conservación del patrimonio de la monarquía, señaló que aproximadamente la mitad de las piezas se presentarán por primera vez al público.

Estas son algunas de las prendas que se exhibirán:

El vestido de novia de quien entonces era la princesa Isabel y su atuendo de coronación en 1953.

de quien entonces era la princesa Isabel y su atuendo de coronación en 1953. El vestido azul que lució en la boda de su hermana, la princesa Margarita, en 1960.

que lució en la boda de su hermana, la princesa Margarita, en 1960. El vestido verde que llevó durante un banquete en honor al presidente estadounidense Dwight Eisenhower en la embajada británica en Washington, en 1957.

Pero además la muestra —presentada como la más grande dedicada al guardarropa de la soberana— también incluirá piezas más informales, como atuendos de equitación, un deporte que le apasionaba.

Además, se expondrá un impermeable de plástico transparente del diseñador Hardy Amies, de la década de 1960, particularmente moderno para la época.

