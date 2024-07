Extrema Derecha Obtiene Victoria Histórica en Elecciones Legislativas de Francia

En una victoria histórica, el partido de extrema derecha Agrupación Nacional encabezado por Marine Le Pen se impuso en la primera vuelta de las elecciones legislativas celebradas este domingo 30 de junio de 2024 en Francia.

Marine Le Pen líder del Partido Agrupación Nacional:

Para la ultraderecha, que ya había ganado las dos últimas elecciones europeas, pero jamás unas legislativas, se abre ahora la posibilidad de llegar al Gobierno con su candidato a primer ministro Jordan Bardella y además Le Pen convocó a conseguir la mayoría absoluta en la segunda vuelta de la próxima semana.

De acuerdo con los primeros resultados la Agrupación Nacional de Le Pen habría obtenido el 34 por ciento de los votos, la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular sería la segunda fuerza con el 29 por ciento y en un duro golpe el bloque centrista de Emmanuel Macron quedaría relegado al tercer lugar con poco más del 20 por ciento.

Ante la magnitud de los resultados y la posibilidad de que en la segunda vuelta la extrema derecha pueda alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento integrado por 577 legisladores, tanto Macron como los líderes de izquierda hicieron un llamado para salir a votar y evitar que eso suceda.

Gabriel Attal, primer ministro de Francia:

La alianza de izquierda Frente Popular, integrada por Francia Insumisa de Jean Luc Mélenchon y el Partido Socialista anunciaron que para la segunda vuelta retirarán a sus candidatos que hayan quedado en tercer lugar

En cas de triangulaire, si le Rassemblement national est en tête et que nous sommes troisième, nous retirerons nos candidatures.



Notre consigne est simple, directe et claire : pas une voix, pas un siège de plus pour le RN.#ElectionsLegislatives2024 #NouveauFrontPopulaire pic.twitter.com/YlmngUt20z