Manifestación Propalestina en Barcelona: Colectivos Incendian Contenedores de Basura

Barcelona fue escenario de una manifestación protagonizada por diversos colectivos propalestinos que se movilizaron por las calles de la ciudad. Durante la protesta, los participantes ondearon banderas palestinas mientras encendían contenedores de basura en distintos puntos del recorrido.

La movilización evidenció la presencia de múltiples grupos organizados que se sumaron a la convocatoria. Las banderas con los colores característicos palestinos fueron un elemento visible durante toda la marcha.

Los incendios de contenedores de basura representaron uno de los aspectos más destacados de la jornada de protestas, aunque sin incidentes graves reportados. Estos actos se registraron en diferentes ubicaciones de las calles donde se desarrolló la manifestación.

Esta manifestación se produce apenas once días después de otra gran movilización propalestina en la misma ciudad. El 4 de octubre de 2025, unos 70.000 manifestantes, según cifras de la Guardia Urbana, marcharon por el centro de Barcelona en apoyo a Palestina y para solicitar el fin del comercio de armas con Israel.

Aquella marcha del 4 de octubre transcurrió en un ambiente pacífico, con los participantes portando una pancarta que rezaba "Paremos el genocidio en Palestina. Basta del comercio de armas con Israel" y entonando cánticos como "¡Boicot a Israel!" y "¡Free Palestine!".

La manifestación de principios de mes se había producido días después de que Israel interceptara embarcaciones de ayuda con destino a Gaza que habían partido de Barcelona en septiembre. Unos 50 españoles se encontraban entre los miembros de la flotilla detenidos en Israel, según informó el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Barcelona ha sido escenario de múltiples movilizaciones en solidaridad con Palestina desde el inicio del conflicto tras los ataques del 7 de octubre de 2023. España mantiene una postura crítica respecto a la ofensiva militar israelí en Gaza, siendo considerada una de las voces más críticas en Europa sobre este tema.

