Charlie Colin, fundador de la banda Train, murió a los 58 años de edad, según informó su madre al sitio TMZ. La madre dijo que el músico resbaló y cayó en la regadera en la casa de un amigo en Bruselas, Bélgica.

El cuerpo fue encontrado por su amigo unos días después, cuando su amigo regresó de un viaje de 5 días.

Charlie Colin vivía en Bruselas después de haber impartido varias clases magistrales de música en un conservatorio. Recientemente, el bajista trabajaba en el soundtrack de una película.

Charlie Colin fue fundador de la banda junto a Pat Monahan, Rob Hotchkiss, Jimmy Stafford y Scott Underwood.

When I met Charlie Colin, front left, I fell in love with him. He was THE sweetest guy and what a handsome chap. Let’s make a band that’s the only reasonable thing to do. His unique bass playing a beautiful guitar work helped get folks to notice us in SF and beyond. I’ll always… pic.twitter.com/2Pv7jehagZ