Nueva Protesta Masiva en España en Contra del Presidente Pedro Sánchez

Tan solo 24 horas después de que el presidente electo, Pedro Sánchez, prometiera su cargo ante el rey, y en plena formación de Gobierno, de nuevo los gritos en su contra inundaron las calles del centro de la capital española.

Una multitudinaria manifestación que bajo el lema “No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación” clamó por la unidad de España y en contra de los indultos a los independistas catalanes.

Fue convocada por un centenar de foros y asociaciones cívicas y secundada por la ultraderecha de Vox y el conservador Partido Popular, cuyo líder Alberto Núñez Feijó acusó al presidente Sánchez de levantar muros para dividir a los españoles.

Alberto Núñez Feijó, presidente del Partido Popular:

No levanten ustedes muros. No jueguen con la convivencia. No tensiones la sociedad. Volvamos otra vez al sentido común