Adrián Rubalcava Renuncia al PRI tras Designación de Santiago Taboada en Frente Amplio para CDMX

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez, informó este sábado que deja al Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de la designación de Santiago Taboada como precandidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Frente Amplio por México.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, y en una conferencia de prensa, Rubalcava se dijo traicionado por el actual dirigente del PRI, Alejandro Moreno, conocido como ‘Alito’.

En X Rubalcava publicó:

A través de un mensaje de WhatsApp, Alito Moreno me informó que no podría seguir luchando porque nuestro partido encabezara los trabajos del Frente por la CDMX. Después tuvimos una conversación que después se llenó de insultos y señalamientos que posteriormente informaré. Se argumentaba que en la alianza habría democracia y no está sucediendo

Rubalcava mencionó que a pesar de que siempre pidió el acompañamiento de su partido sobre esta situación, el dirigente del PRI siempre le dijo que su candidatura iba en primer lugar.

Rubalcava añadió:

Me puse en comunicación con Xóchitl Gálvez y me dijo que ella no estaba metiendo las manos en este proceso. Le reitero a Alejandro Moreno que no tiene palabra, el mandarme un mensaje de WhatsApp no fue digno. Hoy tienes ese fuero y ese cargo gracias a mi mayor aportación, solamente el 23 por ciento de los votos en la CDMX son de Cuajimalpa. Reitero que la política se hace con honestidad y responsabilidad

Dijo que fue “utilizado” por el dirigente del PRI.

Me utilizaste Alito Moreno. Hablar con la verdad lo da todo. Esto no me lastima solamente a mí, sino también a la sociedad que tiene la esperanza de encontrar una opción. El Frente Amplio sí traiciona. No tengo pensado un plan B. Hoy me separo del PRI

El delegado de Cuajimalpa dijo que su equipo es sólido y responsable con la ciudad y no van a respaldar un proyecto en donde se le “está fallando a la ciudadanía”.

Hoy esta es mi determinación irrevocable. Creo que la democracia del país se merece más que esto. Yo pedía un proceso que me permitiera competir y eso no sucedió. Es una falta de respeto y compromiso

El alcalde de Cuajimalpa comentó que en estos momentos no puede determinar qué hará en el futuro.

No me gustaría tomar una determinación en este momento, le hablo a la clase media que se siente lastimada por las dirigencias de esos partidos. No tengo una propuesta sólida, pero estaré buscando un espacio para servir a la ciudadanía. @BetanzosOficial me ofreció una senaduría, pero ya me había peleado con @alitomorenoc, quien siempre me confirmó que venía un proceso democrático, pero siempre me engañó

Aseguró que lamenta que le hayan mentido el PRI y Xóchitl Gálvez.

Lamento que la dirigencia del @PRI_Nacional y la candidata a la presidencia me hayan mentido, creo que hay que cambiar el rumbo. Tengo que meditar con claridad, no estoy enojado ni emberrinchado. Lo único que digo es que soy un político profesional y con el trabajo que he hecho por 20 años, @alitomorenoc cuenta con fuero en este momento. Los intereses personales de @XochitlGalvez me llevan a tener que retirarme

Resaltó la aportación del PRI al Frente en las elecciones pasadas.

En este proceso electoral qué pasó se ganaron las elecciones gracias al porcentaje que aportó el PRI. Les deseo el mejor de los éxitos a mis compañeros alcaldes y espero que esta fractura que hoy provoco no les afecte, pero les digo que tengan cuidado

Y finalizó:

Por último, aclaro que no he buscado a la exjefa de Gobierno, ni he recibido ninguna comunicación de ella

JLR