El Papa y el Rey Carlos III Rezan en la Capilla Sixtina; el Evento no Pasaba Desde Hace 500 años.

El rey Carlos III se convirtió este jueves 23 de octubre en el primer monarca británico en rezar públicamente con un papa, según una transmisión en vivo de los medios del Vaticano de un servicio presidido por León XIV.

Como monarca, Carlos es el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, que fue creada hace 500 años cuando el rey inglés Enrique VIII rompió con la Iglesia Católica Romana.

El servicio tuvo lugar en la Capilla Sixtina.



