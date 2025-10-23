El Papa y el Rey Carlos III Rezan en la Capilla Sixtina; el Evento no Pasaba Desde Hace 500 años
León XIV y Carlos III rezaron en la Capilla Sixtina, en un evento histórico en que un monarca británico y un pontífice oran casi 500 años después de la separación de la Iglesia de Inglaterra de Roma
El rey Carlos III se convirtió este jueves 23 de octubre en el primer monarca británico en rezar públicamente con un papa, según una transmisión en vivo de los medios del Vaticano de un servicio presidido por León XIV.
Como monarca, Carlos es el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, que fue creada hace 500 años cuando el rey inglés Enrique VIII rompió con la Iglesia Católica Romana.
El servicio tuvo lugar en la Capilla Sixtina.