¿Quién es Peter Mandelson? Detienen a Exembajador Británico por Caso Epstein

Este lunes 23 de febrero de 2026, el exministro británico y exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, Peter Mandelson, fue detenido en su domicilio como parte de una investigación por mala conducta derivada de sus vínculos con Jeffrey Esptein.

La Policía Metropolitana de Londres informó que "agentes han arrestado a un hombre de 72 años bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público" en una dirección del norte de Londres, y que fue trasladado a una comisaría para ser interrogado.

Y aunque no identificó a Mandelson, en línea con la práctica de la policía británica, el sospechoso del caso ya había sido señalado previamente como el exdiplomático de 72 años.

¿Quién es Peter Mandelson?

Peter Mandelson fue ministro, comisario europeo y luego embajador, pero terminó arrastrado por sus vínculos con Jeffrey Epstein.

Se considera un ideólogo y arquitecto del llamado Nuevo Laborismo y tuvo una larga carrera en los gobiernos laboristas. Comenzó con el de Tony Blair en 1997, continuó con Gordon Brown y terminó con Keir Starmer, en el poder desde 2024.

En el partido era conocido como "el príncipe de las tinieblas", por su carácter despiadado, pero siempre entre bastidores, para mantener la disciplina interna. Durante la década de Tony Blair (1997-2007), se le consideraba el motor y cerebro de los ejecutivos laboristas.

Destituido como embajador en EUA

En diciembre de 2024, Keir Starmer lo nombró embajador del Reino Unido en Washington, pero luego de conocerse sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein (a quien Mandelson llamaba su "mejor amigo"), fue destituido nueve meses después.

El exembajador sostuvo que desconocía lo que sucedían en las mansiones de Epstein, y llegó a decir que el tráfico constante de muchachas menores de edad en aquellas fiestas organizadas por Epstein le pasó inadvertido; "tal vez porque soy homosexual", dijo.

Renuncia en la Cámara de los Lores

Cabe señalar que aún tenía el escaño de 'lord' en la Cámara de los Lores, pero luego de los nuevos documentos de Epstein dado a conocer en las últimas semanas, presentó su renuncia.

Incluso, Starmer anunció que impulsará una legislación para quitarle formalmente el título de lord por mala conducta en cargo público.

Desvinculación del Partido Laborista

El pasado 1 de febrero, Mandelson dijo que se desvinculaba del Partido Laborista porque no deseaba "causar más vergüenza" a la formación en la que había sido todo.

Señaló que consideraba "falsas" las acusaciones de que recibió pagos de Epstein hace 20 años, pero admitió que "no tenía constancia ni recuerdo" y que se necesitaría "una investigación".

Primero se indicó que había prometido a Epstein que presionaría al Gobierno del Reino Unido sobre un impuesto relacionado con unas bonificaciones de los banqueros.

Luego se filtró una fotografía en la que aparece sin pantalones, leyendo un documento en una tableta junto una mujer vestida solo con un albornoz, en uno de los apartamentos de Epstein en París.

Apareció entre los documentos un mensaje a Epstein en el que le reenviaba información confidencial del Gobierno de Gordon Brown, en el que servía, con datos sensibles sobre la venta de activos del Gobierno.

Expertos legales consultados por medios británicos consideraron que la divulgación de estos secretos de Estado, si se confirma, podría costarle muchos años de cárcel.

Con información de EFE y AP.