Caso Nacho Vidal: ¿Cuántos Años de Cárcel Podría Recibir por Homicidio en Ritual con Sapo Bufo?

La Fiscalía de Valencia, España, solicitó hoy, 28 de octubre de 2025, una pena de prisión para el actor de cine para adultos Nacho Vidal, por homicidio imprudente durante el ritual con 'veneno del sapo bufo'.

Cabe recordar que el hecho ocurrió el 28 de julio de 2019, en la localidad valenciana de Enguera, cuando en el transcurso del ritual falleció un hombre que, al parecer, había acudido al domicilio de Vidal, cuyo nombre real es Ignacio Jordá, para someterse a la referida ceremonia.

El Ministerio Público atribuye al actor de cine porno Nacho Vidal un delito de homicidio imprudente, al igual que a su prima, para quien reclama la misma pena que la del actor, de cuatro años de prisión.

Además, se solicitó que ambos acusados den una indemnización conjunta a los hermanos de la víctima, el fotógrafo José Luis Abad, por 20,000 euros a cada uno de ellos, más los gastos legales.

Esto reveló el informe forense de la víctima

El informe forense de la víctima reveló en 2023 que las sustancias tomadas por el fallecido se configuran como «alcaloides», que aumentan los efectos cardiovasculares, como la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y las arritmias.

La forense indicó que el consumo de tales sustancias provocan una vasoconstricción coronaria, por lo que el flujo sanguíneo se compromete, no dilatando la coronaria y no produciéndose la debida irrigación sanguínea muscular.

Destacó que la sustancia DMT fumada y la cocaína esnifada producen efectos muy rápidos, y que en este caso se produjo una reacción adversa a ambas sustancias, encontrándose restos de cocaína en la víctima, que indicaban que éste tuvo un consumo propio de dicha sustancia entre uno y cuatro días antes de la muerte, y el mismo día que se produjo. La causa de la muerte, añadió, fue el consumo conjunto de cocaína y DMT, no pudiéndose desvincularse una de la otra.

Con información de N+ y agencias.

