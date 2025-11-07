La Policía Nacional de España detuvo este viernes a 13 presuntos integrantes del Tren de Aragua, organización criminal venezolana. Las detenciones se realizaron durante operativos simultáneos en Madrid, Barcelona, Girona, La Coruña y Valencia, en colaboración con la Policía Nacional de Colombia.

La organización Tren de Aragua habría surgido en Venezuela hacia el año 2010 y desde entonces se ha expandido a países como México, Chile, Estados Unidos y España.

El gobierno de Donald Trump ha clasificado al Tren de Aragua como una organización terrorista.

Megaoperativo contra Tren de Aragua deja 13 detenidos en España

Durante la operación llamada “Interciti”, autoridades de España han detenido a 13 miembros de la primera célula del Tren de Aragua en el país europeo. En el último lustro, esta organización criminal originaria de Venezuela se ha expandido por América y ha pisado Europa.

En España, la organización criminal se dedicaba a la distribución de cocaína, marihuana y tusi. Durante varios operativos simultáneos, los agentes detuvieron a ocho presuntos miembros de esta banda en Barcelona. Paralelamente, se detuvo a dos presuntos integrantes en Madrid.

También hubo detenciones en Gerona, La Coruña y Valencia. Al menos cuatro de los detenidos actualmente se encuentran en prisión provisional, por orden de un juez.

Durante el operativo también se desmantelaron dos laboratorios dedicados a elaborar cocaína rosa, conocida como tusi. Se señala que la comercialización de esta droga es la principal fuente de ingresos del Tren de Aragua, además del tráfico de cocaína.

Tren de Aragua, la organización criminal calificada como terrorista por Trump

En un comunicado, las autoridades españolas señalaron que las detenciones fueron fruto de la colaboración con la Policía Nacional de Colombia, así como el proyecto Ameripol-El Pacto 2.0 de la Unión Europea.

Cabe señalar que una primera etapa del operativo “Interciti” ocurrió a mediados del 2024, cuando fue detenido en Barcelona al hermano del “Niño Guerrero”, quien es líder de la organización a nivel mundial. Al detenido se le señaló por su presunta participación en delitos como terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión y lavado de dinero.

El pasado 21 de febrero del 2025, Tren de Aragua fue designada como una organización terrorista por parte del gobierno de Donald Trump. Este nombramiento ha servido como justificación para los ataques aéreos que ha realizado el Ejército de Estados Unidos en el mar Caribe.

Con información de EFE