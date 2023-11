Video: Atacan a Botellazos a Político previo a Elecciones en Países Bajos

El candidato del partido ultraderechista neerlandés Foro para la Democracia (FvD), Thierry Baudet, fue víctima este lunes 20 de noviembre de una agresión en una cafetería de Groninga, después de que un hombre lo golpeara en la cabeza con una botella de cristal.

Baudet se encontraba en el establecimiento para asistir a una reunión junto a otros candidatos a diputado de su partido. El miércoles 22 de noviembre Países Bajos celebrará elecciones generales anticipadas tras la renuncia del Ejecutivo el pasado mes de julio.

Dutch far-right leader Thierry Baudet attacked with bottle 2 days before election, taken to hospital pic.twitter.com/gY5ediw7Fg