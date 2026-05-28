Explosión e Incendio Arrasan Edificio de Departamentos en Dallas

Este jueves 28 de mayo de 2026 se registró una fuerte explosión seguida de un incendio en un edificio de departamentos del vecindario de Oak Cliff, en Dallas, Texas.

Más de cien bomberos acudieron al lugar a combatir el fuego y rescatar a los posibles sobrevivientes. Hasta el momento, se desconoce cuántos habitantes estaban en el inmueble en el momento de la explosión.

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