Explosión e Incendio Arrasan Edificio de Departamentos en Dallas

Más de cien bomberos han acudido al vecindario de Oak Cliff, en Dallas, donde una explosión y un incendio arrasaron con un edificio de departamentos

Estalla edificio en DallasEstalla edificio en Dallas; más de cien bomberos acuden al sitio. Foto: X @FoxNews
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