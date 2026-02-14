Funcionario Municipal Mata a Sus Hijos Tras Infidelidad Y Deja Mensaje: “Vienen Conmigo”

El secretario municipal de Gobierno de Itumbiara en Goiás, Brasil, Thales Machado, asesinó a sus dos hijos y posteriormente se quitó la vida, tras publicar un mensaje en redes sociales en el que hacía referencia a una supuesta infidelidad de su esposa. Al momento del crimen, la madre de los menores no se encontraba en el domicilio.

De acuerdo con las investigaciones, el funcionario de 40 años disparó contra sus dos hijos de 12 y 8 años en la madrugada del jueves y luego se suicidó. El mayor de los hijos fue trasladado al Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), pero no sobrevivió a las heridas. En tanto, el menor fue operado en el Hospital Estatal de Itumbiara. Aunque permaneció algunas horas en estado crítico, finalmente falleció, reportó la Policía Civil del estado de Goiás.

Familiares revelan que la pareja estaba oficialmente separada desde diciembre, pero Thales no aceptó el fin del matrimonio. De hecho, los niños ya vivían bajo custodia compartida y estuvieron con su padre esta semana por su cumpleaños.

Thales Machado junto con sus hijos y su esposa. Foto: ING Thales Machado

Gobernador de Goiás lamenta crimen

Tras conocerse el crimen, el gobernador del estado, Ronaldo Caiado, lamentó lo ocurrido y anunció la suspensión de su agenda para trasladarse a la zona y acompañar a los familiares de las víctimas.

“La noticia de violencia doméstica, especialmente cuando las víctimas son menores, causa una profunda consternación y enluta a todo el estado. En este momento de dolor, expreso mis condolencias a la familia, amigos y a la comunidad de Itumbiara”, escribió.

Thales Machado publica mensaje en redes “vienen conmigo”

De acuerdo con medios locales, Machado cometió el ataque tras enterarse de que su esposa le era infiel. Antes del crimen, habría publicado mensajes de disculpa y una carta de despedida en redes sociales, posteriormente eliminada de Instagram, en la que vinculaba su decisión con el fin de su relación.

En el texto, el funcionario señaló que su esposa había viajado de Itumbiara a São Paulo para encontrarse con otra persona y que la separación marcó un punto de quiebre.

“Me cuesta empezar a escribir, pero todo tiene un final… y hoy llegó el nuestro, lamentablemente. Siempre intenté, en estos 15 años de mi familia, mantener la mejor armonía y el mayor respeto posible, pero hoy se llegó a un límite impensado”. “Mi esposa salió de Itumbiara hacia Sao Paulo para encontrarse con una persona… Fueron días difíciles aquí. Ella estuvo distinta desde hace algunos días y de ahí nació la desconfianza, pero nunca imaginé que esto llegaría a este punto. (…) Nos separamos: yo y mis hijos, que ahora son ángeles que, inevitablemente, vienen conmigo”, difundió.

