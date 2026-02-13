Tiroteo en Campus de la Universidad Estatal de Carolina del Sur Deja Dos Muertos y Un Herido

Dos muertos y un herido fue el saldo de un tiroteo en el campus de la Universidad Estatal de Carolina del Sur, la noche de este jueves, comunicó la institución educativa.

Las instalaciones fueron cerradas alrededor de las 21:15 horas del jueves, una vez que se recibió el aviso de emergencia por disparos.

De acuerdo con las indagatorias, los disparos ocurrieron en un departamento del complejo residencial estudiantil Hugine Suites. El campus se mantenía cerrado y las clases del viernes fueron canceladas

Las autoridades de la universidad aún no han confirmado la identidad de las víctimas ni el estado de la persona herida

No hay datos del agresor

Las autoridades de la universidad no informaron si había algún detenido en relación con el tiroteo; mientras que las fuerzas del orden estaban ayudando a la institución "a patrullar el campus y sus alrededores".

El caso ocurre pocos días después de que una joven de 18 años mató a ocho personas en una escuela secundaria de Columbia Británica, en Canadá.

Es también el último de una larga serie de ataques a escuelas y centros educativos en Estados Unidos, donde los intentos de restringir el acceso a las armas de fuego se enfrentan a un estancamiento político.

Con información de AFP

ICM