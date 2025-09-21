Trump Incluye a Murdoch y Dell en Grupo que Negociaría el Futuro de TikTok

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que varios reconocidos multimillonarios podrían participar en un acuerdo para que Estados Unidos asuma el control de TikTok, la popular plataforma de redes sociales actualmente en manos de la empresa china ByteDance.

Durante una entrevista grabada el viernes y transmitida este domingo por Fox News, Trump mencionó al magnate de los medios Rupert Murdoch, de 94 años, y a su hijo Lachlan Murdoch, director ejecutivo de Fox News y News Corp, como posibles integrantes del grupo que encabezaría el futuro de TikTok en territorio estadounidense. También incluyó al fundador de Dell Technologies, Michael Dell.

"Creo que van a estar en el grupo. Un par de otros más. Realmente grandes personas, personas muy importantes", declaró Trump. "Y también son patriotas estadounidenses. Aman a este país. Creo que van a hacer un muy buen trabajo".

Usuarios de TikTok Reaccionan con Ironía Ante Posible Prohibición y Migran a Rednote

El presidente también confirmó que Larry Ellison, fundador y CEO de Oracle, formará parte del equipo, algo que ya se había adelantado previamente. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó el sábado que Oracle sería responsable del manejo de los datos y la seguridad de TikTok, y que seis de los siete asientos en la junta directiva de la nueva estructura estarían ocupados por ciudadanos estadounidenses.

Los detalles del acuerdo aún están en discusión. Trump afirmó que habló del tema directamente con el presidente chino Xi Jinping en una larga conversación telefónica mantenida el viernes. Los equipos de negociación de ambos países tienen hasta el 16 de diciembre para cerrar el trato, luego de que el gobierno federal otorgara una nueva prórroga.

TikTok en el centro del debate por seguridad nacional

TikTok ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de las autoridades estadounidenses, que consideran que su algoritmo de recomendación puede ser manipulado por el gobierno chino para difundir contenido de forma encubierta e influir en la opinión pública.

En enero, el Congreso aprobó una ley para prohibir el funcionamiento de TikTok en EUA debido a preocupaciones de seguridad nacional. No obstante, Trump ha firmado sucesivas órdenes ejecutivas que permiten a la aplicación seguir operando mientras se trabaja en una venta parcial o total de sus operaciones en el país.

El presidente también expresó tener “ciertos prejuicios” positivos hacia TikTok, dado que considera que la plataforma lo ha ayudado a conectar con votantes jóvenes. En la entrevista, recordó que el activista conservador Charlie Kirk —asesinado hace dos semanas— lo animó personalmente a involucrarse más en esa red social.

Por ahora, no ha sido posible obtener declaraciones de los representantes de Murdoch, Dell ni Ellison sobre su posible participación en el acuerdo.

Acuerdo TikTok en EU Prevé Junta Directiva con Mayoría de Estadounidenses

Cabe destacar que en julio, Trump presentó una demanda contra Rupert Murdoch y The Wall Street Journal, luego de que el diario publicara un reportaje sobre supuestos vínculos del presidente con Jeffrey Epstein, el financiero condenado por delitos sexuales.

Trump también aprovechó la entrevista en Fox News para hablar del tema del tráfico de drogas, desde su muy particular punto de vista. Al respecto aseguró que: “tenemos que detener la llegada de las drogas a nuestro país y salvar a nuestra gente. Perdemos, en mi opinión, más de 300 mil al año debido al fentanilo... Así que cuando sientas pena por alguien que es asesinado, debes recordar que están matando a miles de personas”.

Con información de AP

