Hamás No Puede Estar Implicado en Futuro Gobierno de Gaza: Marco Rubio

Este 24 de octubre de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos de América (EUA), Marco Rubio, dijo que Hamás no tendrá ninguna implicación ni gobernará en un futuro la Franja de Gaza.

Hamás no puede gobernar ni estar implicado en ningún futuro Gobierno de Gaza.

Así lo dijo desde el nuevo Centro de Coordinación Civil Militar en el sur de Israel, cerca de la Franja de Gaza.

Lo anterior luego de que ayer aterrizó ayer en Israel para evaluar la implementación del alto al fuego y reunirse con las autoridades después de la visita del vicepresidente de EUA, JD Vance; el enviado de la Casa Blanca en Oriente Medio, Steve Witkoff; y el yerno de Trump, Jared Kushner, en los últimos días.

Video relacionado: J.D. Vance Llama a No Dudar del Alto al Fuego en la Franja de Gaza.

“Todavía hay un grupo terrorista”

En su discurso, Rubio dijo que se debe entender que aún hay un grupo terrorista del otro lado de la línea amarilla.

Necesitamos entender, el mundo necesita entender, que al otro lado de esa línea amarilla (la zona donde se ha retirado el Ejército dentro de Gaza) todavía hay un grupo terrorista armado y que le hemos visto actuar contra su propia población.

La conocida "línea amarilla" es el punto al que se han replegado las tropas israelíes dentro de Gaza, como se acordó en esta primera fase del acuerdo del alto el fuego y al que no pueden acercarse los gazatíes civiles.

Noticia relacionada: Netanyahu Ordena Ataques en Gaza contra Hamás por Violación de Alto al Fuego.

La segunda fase del plan

Cabe señalar que ese acuerdo firmado por Israel y Hamás establece que en la segunda fase, todavía por discutir, las tropas israelíes deberían completar su salida total de la Franja.

Rubio indicó que "no será un camino lineal para completar los 21 puntos del plan y lograr todos los objetivos que intentamos lograr. Habrá altibajos, giros inesperados. Pero creo que tenemos muchas razones para ser optimistas sobre el progreso que se está logrando".

Dijo también, al igual que otros funcionarios estadounidenses en días pasados, que "si Hamás no se desarma, eso constituirá una violación del alto el fuego".

"Queremos ver una Gaza donde la gente pueda vivir sin Hamás... donde pueda ir al trabajo, y donde no esté interesada en unirse, apoyar ni ser cautiva por un grupo terrorista", puntualizó.

Historias recomendadas:

Con información de EFE.

spb