Helicóptero y Avión de Combate de la Armada de EUA se Estrellan en el Mar de China Meridional

Este domingo 26 de octubre, la Armada de Estados Unidos confirmó que un helicóptero MH-60R Sea Hawk y un avión de combate del Escuadrón de Cazas de Ataque (VFA) 22 se estrellaron por separado durante operaciones rutinarias en el Mar de China Meridional.

El helicóptero, asignado a los “Battle Cats” del Escuadrón de Ataque Marítimo de Helicópteros (HSM) 73, se hundió en aguas del Mar de China Meridional mientras realizaba sus operaciones de rutina. Por su parte, el avión de combate del VFA-22, que realizaba operaciones desde el portaaviones USS Nimitz, también terminó hundiéndose en la misma zona durante actividades regulares.

Tripulación, a salvo

En ambos incidentes, los tripulantes lograron eyectarse con éxito. Los cinco tripulantes involucrados en total fueron rescatados por los equipos de búsqueda y rescate asignados al Grupo de Ataque de Portaaviones, y todos se encuentran sanos y salvos, en condición estable, según informaron las autoridades.

Las operaciones en las que se encontraban los vehículos aéreos eran parte de las actividades rutinarias. Por el momento, la causa de ambos incidentes se encuentra bajo investigación por parte de la Armada, mientras el personal y las unidades involucradas continúan bajo supervisión y protocolos de seguridad.

La Armada de EUA reiteró que todos los tripulantes están a salvo y que los procedimientos de rescate se llevaron a cabo de manera efectiva.

