Cumple 7 Horas Toma de Rehenes en Banco de California por Sujeto con Supuesta Bomba

El hombre con la presunta bomba atada al pecho ingresó a un banco de la cadena Chase, en Bakersfield, California

Banco tomado por sujeto con supuesta bomba en Bakersfield, CaliforniaBanco tomado por sujeto con supuesta bomba en Bakersfield, California. Foto: X @bakersfieldpd

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Tensión en California: hombre con bomba atada al pecho toma rehén en banco Chase. Autoridades confirman amenaza y cierran carreteras en el centro.

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