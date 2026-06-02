Cumple 7 Horas Toma de Rehenes en Banco de California por Sujeto con Supuesta Bomba

Un hombre con una bomba supuestamente atada al pecho ingresó a un banco de la cadena Chase, en Bakersfield, California. El sujeto habría tomado a clientes como rehenes.

Al sitio han llegado elementos del FBI, policías estatales y un escuadrón antibombas de la policía local.

Tras siete horas continúa la negociación entre el sospechoso y la policía.

Acordonan centro de Bakersfield por amenaza de bomba en banco

En un primer comunicado, el Departamento de Policía de Bakersfield señaló a través de X:

“Estamos en el lugar en el Edificio Chase Bank en Chester Avenue y 17th Street por una amenaza de bomba confirmada”.

Desde ese momento, poco después de la 1 de la tarde, se desarrolla un operativo policíaco alrededor de la sucursal bancaria. La policía pidió a la población mantenerse alejada del centro de la ciudad ubicada dos horas al norte de Los Ángeles:

“Por favor, manténgase fuera del área del centro. Hay cierres de carreteras en vigor y permanecerán en vigor hasta nuevo aviso”.

Medios locales reportaron que se estaba llevando a cabo una negociación entre los agentes y el sospechoso.

FBI apoya a policía de Bakersfield

A través de X, las oficinas del FBI en Sacramento señalaron que enviarían apoyo a la policía de Bakersfield y pidieron a los residentes evitar la zona:

“El FBI de Sacramento está al tanto de la crisis en curso cerca de la esquina de la calle 17 y la avenida Chester en Bakersfield, California, y están enviando recursos para ayudar al Departamento de Policía de Bakersfield”.

Minutos antes de las 4 de la tarde, IRT Media compartió un supuesto video donde se aprecia a agentes del FBI llegando a la escena. El video habría sido hecho desde un edificio cercano.

Escuadrón antibombas y refuerzos llegan a banco de Bakersfield

Al lugar de los hechos también llegaron elementos de emergencia, así como un escuadrón antibombas. Según confirmó la policía local, varios edificios alrededor del banco han sido evacuados.

Los más recientes reportes indican que el sujeto se ha atrincherado al interior del banco de la cadena Chase y que está acompañado de un número indeterminado de clientes.

En comunicado, el Departamento de Policía de Baskerfield reportó que continúa en negociaciones con el sujeto encerrado en el banco. Las autoridades indicaron que no hay heridos reportados hasta el momento.

En un estacionamiento cercano se han colocado elementos de primeros auxilios. En el piso han extendido una zona de triage con lonas de distintos colores para separar a los posibles heridos según la gravedad de las heridas.

Verde es para heridas menores, amarillo para heridas de consideración y rojo para aquellas potencialmente mortales. Una lona negra se ha apartado para colocar a los posibles fallecidos.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) también confirmó que hay agentes de la agencia presentes en la zona de los hechos. Estos elementos corresponderían a la oficina de San Francisco.

Poco después de las 6 de la tarde, hora local, negociadores se acercaron al banco.

Cumple 7 horas toma de rehenes en banco de Bakersfield

IRT Media ha reportado que el sospechoso se habría comunicado con su madre por teléfono, habría pedido hablar con su hija y también habría pedido una lata cerrada de refresco de la marca Dr. Pepper.

Se presume que las autoridades locales ya habría identificado al sospechoso y que la policía local ya habría cateado su domicilio, ubicado en el área de Bakersfield.

La toma de rehenes se ha extendido por más de siete horas, sin que se vislumbre una resolución pronta. Al menos dos rehenes han sido liberados.