Incendio en Parque de Diversiones de India Deja al Menos 24 Muertos, la Mayoría Niños

Al menos 24 personas, en su mayoría niños, murieron el sábado en un incendio en un parque de diversiones en el oeste de India, informaron fuentes locales.

Videos publicados en las redes sociales, cuya autenticidad hasta el momento no se ha podido comprobar, muestran un feroz incendio del que se desprende una larga humareda negra.

Un funcionario del municipio de Rajkot, en el Estado de Gujarat, Prabhav Joshi, dijo que 24 personas perecieron, "en su mayoría niños", y que seis fueron hospitalizadas.

Más de 300 personas se encontraban en la estructura de dos plantas del parque de diversiones TRP cuando se declaró el incendio, debido a que es un fin de semana de vacaciones de verano, declaró a la prensa Ilesh Kher, oficial de bomberos de Rajkot.

Las llamas se propagaron rápidamente debido al material inflamable, añadió.

El primer ministro indio, oriundo del Estado de Gujarat, se declaró en la red social X "sumamente afligido por el incendio de Rajkot".

The fire tragedy in Rajkot has saddened us all. In my telephone conversation with him a short while ago, Gujarat CM Bhupendrabhai Patel Ji told me about the efforts underway to ensure all possible assistance is provided to those who have been affected. @Bhupendrapbjp