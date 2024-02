Invasión de Rusia a Ucrania Cumple 2 Años; Mexicano Narra su Experiencia en Kiev

La invasión de Rusia a Ucrania cumple dos años este 24 de febrero de 2024 con la ofensiva rusa en casi todos los sectores del frente, mientras que Ucrania intenta compensar la falta de armamento occidental relevando al jefe de su Ejército, Valeri Zaluzhni, una maniobra de resultado incierto.

Si el primer aniversario de la contienda fue positivo para el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el segundo llega lleno de dudas para Kiev, que ha decidido apostar por la "defensa estratégica" ante la superioridad enemiga en hombres y munición.

A dos años del conflicto, ciudades como Mariúpol continúan totalmente destruidas y tomadas por la ofensiva rusa sin saber por cuánto tiempo, así lo narró en Despierta, Horacio Rocha, corresponsal de nmás en Londres, Inglaterra, y uno de los pocos enviados especiales a Kiev antes de que Vladimir Putin anunciara la invasión a Ucrania.

Noticia recomendada: Ucrania se Retira de Avdiivka, Símbolo de la Resistencia, ante Feroz Asedio Ruso

Horacio Rocha recordó que se cumplen dos años de muerte y de destrucción, sumando millones de refugiados en Reino Unido, además de que más de 35 mil menores de edad siguen huyendo del conflicto.

“Se cumplen 730 días donde se calcula que Rusia ha lanzado más de ocho mil misiles, donde más de 800 hospitales han recibido bombardeos y cientos de miles de muertos combatientes y civiles”, señaló Horacio Rocha.

Al principio, Kiev optó por resistir hasta el final los embates enemigos, como hiciera antes en Mariúpol y después en Severodonetsk y Lisichansk, pero finalmente se tuvo que rendir a la evidencia.

Pese a la invasión rusa en Ucrania, algunos mexicanos decidieron permanecer en Kiev, tal es el caso de Jorge Uriel Zepeda que durante este tiempo pasó de sobreponerse al impacto que representa vivir un conflicto a ayudar a los afectados, por lo que ahora trata de llevar una vida normal a pesar de los bombardeos.

Jorge Uriel Zepeda tiene 27 años, acompañado de dos maletas y una guitarra, su sueño de aprender otro idioma y conocer una cultura nueva lo llevó a Ucrania, a donde llegó en diciembre de 2021.

Pero nunca imaginó que un par de meses después, el 24 de febrero de 2022 lo que debería haber sido un viaje cultural y académico se convertiría en la experiencia más impactante de su vida.

“A mí me tocó escuchar las primeras grandes detonaciones, explosiones muy fuertes, nunca las había escuchado, demasiado cerca y no lo puedes creer que está pasando”, narró Jorge Zepeda.

Los primeros días de la invasión los pasó entre el temor y la incertidumbre debido a los reportes que señalaban que las tropas rusas habían tomado ciudades como Irpin, Bucha y Hostomel que se encuentran en los alrededores de Kiev.

Esa situación lo llevó a tomar la decisión de salir de la capital con dirección al sur, pero el camino no fue nada sencillo.

Noticia relacionada: Video | Guerra en Ucrania: Irpin se Levanta tras Daños por Invasión Rusa

Una vez que creyó estar a salvo, algo que es imposible estando en un país en guerra, no pensó en descansar sino en apoyar a miles de personas que necesitaban ayuda por lo que empezó a colaborar con una organización humanitaria.

Aprendió primeros auxilios y participó en las misiones de ayuda que comenzaron en cuanto los rusos abandonaron las localidades del norte de Kiev que pagaron con su destrucción el precio por evitar que las tropas rusas tomaran la capital.

Ya no serían primeros auxilios, serían auxilios de poner torniquetes, cómo sacar a una persona arrastrando, cómo tomarla si está herida, algún tipo de lesión en cualquier parte del cuerpo y saber cómo poner todo ese tipo de cosas y yo me sentía frustrado, decía, no sé cómo voy a reaccionar cuanto tenga algo similar.