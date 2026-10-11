Investigan en EUA a Cinco Cadenas de Televisión por Dejar de Cubrir a Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga si la decisión de las cadenas televisivas estadounidenses de suspender la cobertura del presidente Donald Trump, luego de que este vetó el acceso a la Casa Blanca a algunos medios de comunicación el mes pasado, violó las leyes antimonopolio.

Emily Covington, portavoz del departamento, señaló que los boicots colectivos entre competidores comerciales podrían infringir la legislación estadounidense. "La División Antimonopolio simplemente está investigando para determinar si estas organizaciones de noticias han violado las leyes antimonopolio", afirmó.

El anuncio se produjo después de que el grupo televisivo —integrado por ABC, CBS, CNN, FOX y NBC— dejara de cubrir a Trump el mes pasado, tras la decisión de la administración de vetar el acceso a la Casa Blanca a CNN, MSNBC y Politico.

El grupo de prensa de la Casa Blanca se ha convertido en un reflejo de la disputa sobre si el presidente, o cualquier otra persona, puede controlar el contenido de las noticias, una cuestión que afecta a la libertad de expresión, pilar de la democracia estadounidense.

Los acontecimientos del mes pasado supusieron una escalada extraordinaria en los intentos de Trump de restringir a los periodistas y medios de comunicación que, a su juicio, no le muestran suficiente apoyo.

CNN, MSNBC y Politico presentaron una demanda a raíz de la prohibición, que se prolongó durante varios días. El veto se levantó después de que un juez concedió una medida cautelar a las tres organizaciones informativas, vigente hasta el martes.

Asimismo, se ha reanudado la cobertura televisiva de la Casa Blanca por parte del grupo de prensa.

Jose Zamora, director regional para las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), criticó la decisión de la administración de iniciar esta investigación.

"El gobierno no debería utilizar investigaciones antimonopolio para intimidar a los medios de comunicación que defienden el acceso de la prensa", declaró Zamora en X.