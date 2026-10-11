Internacional

Investigan en EUA a Cinco Cadenas de Televisión por Dejar de Cubrir a Trump

El mes pasado 5 cadenas televisivas dejaron de dar cobertura al presidente de Estados Unidos, en solidaridad con los medios que fueron vetados de La Casa Blanca.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.El Departamento de Estados de EUA informó a 5 cadenas de televisión por dejar de cubrir al presidente Donald Trump en apoyo a vetó de otros medios de comunicación. Foto: AP.

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