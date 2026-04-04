Irán Autoriza Libre Tránsito a Barcos Iraquíes en el Estrecho de Ormuz

Irán anunció este sábado que permitirá el paso de embarcaciones iraquíes a través del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo, que permanece prácticamente bloqueada desde el inicio del conflicto en Oriente Medio a finales de febrero.

La decisión fue comunicada por el portavoz del mando de las fuerzas armadas iraníes, Ebrahim Zolfaghari, quien subrayó que Irak, al que calificó como “país hermano”, no está sujeto a las restricciones impuestas por Teherán. “Dichas medidas solo se aplican a los países enemigos”, afirmó, según declaraciones difundidas por la televisión estatal iraní.

El anuncio ocurre en un contexto de alta tensión internacional, marcado por el endurecimiento de posturas entre Irán y Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró este mismo sábado su amenaza contra Teherán por el bloqueo del estrecho, advirtiendo que si en un plazo de 48 horas no se logra un acuerdo o no se restablece el tránsito marítimo, su gobierno tomará represalias severas.

A través de su red social Truth Social, el mandatario recordó el ultimátum previo de diez días que había dado a Irán. “El tiempo se acaba: faltan 48 horas para que el infierno reine sobre ellos”, escribió, elevando el tono de confrontación.

Estas declaraciones se producen horas después de nuevos enfrentamientos entre Irán e Israel, que incluyeron bombardeos contra un complejo petroquímico en la provincia de Juzestán, al suroeste del país. El ataque dejó al menos cinco personas heridas, en un episodio que refleja la escalada del conflicto en la región.

La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional debido al impacto potencial en el suministro energético global.

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