Ivanka Trump y Steve Witkoff Ofrecen Discurso en Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, Israel

Enviados del gobierno de Donald Trump, que incluyen a su hija, Ivanka; su yerno, Jared Kushner, y a Steve Witkoff, enviado especial a Medio Oriente, destacaron la "fortaleza" de los habitantes de Israel durante un discurso este sábado en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv.

“A los propios rehenes, nuestros hermanos y hermanas: Están ustedes regresando a casa”, declaró Witkoff a la multitud estimada en cientos de miles. Kushner dijo que celebrarían el lunes, cuando el ejército de Israel ha dicho que los 48 rehenes que siguen en Gaza serían liberados. El gobierno cree que unos 20 de los rehenes siguen vivos. Kushner también señaló el “sufrimiento” en Gaza.

En sus palabras de agradecimiento, tras mencionar la dedicación de Benjamín Netanyahu, los israelíes comenzaron a abuchear y a silbar. En la plaza, abarrotada, algunos asistentes desplegaron un gran cartel en el que podía leerse "Nobel presidente Trump", junto el lazo amarillo en solidaridad con los cautivos.

Ivanka Trump también subió al escenario y se dirigió a la multitud hablando de una "paz duradera".

"Oramos, y muchas personas están trabajando arduamente para asegurar que esta semana que viene suponga una gran sanación para todos vosotros, y para que emprendamos el siguiente capítulo que, si Dios quiere, después de tanto tiempo, será una paz duradera", dijo en declaraciones recogidas por Haaretz.

Este lunes, el propio Trump aterrizará en Israel donde hablará en el Parlamento (la Knéset) y, posteriormente, volará a Egipto, a donde acudirán también otros mandatarios a fin de apoyar la puesta en marcha del principio de acuerdo entre Israel y Hamás.

Witkoff y Kushner visitan Franja de Gaza

El ejército israelí informó que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Donald Trump, visitaron este sábado la Franja de Gaza, en el segundo día del alto el fuego entre Israel y Hamás.

El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, realizó una visita de campo a Gaza acompañado por "el emisario estadounidense para Oriente Medio, el señor Steven 'Steve' Witkoff, el señor Jared Kushner y el comandante del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper", indicó el ejército en un comunicado.

Los emisarios estadounidenses asistieron este sábado a una manifestación en Tel Aviv antes de la liberación prevista de rehenes, constató un periodista de AFP.

Con información de EFE y AFP.

Historias recomendadas:

Inundaciones en Veracruz: Permanecen Comunidades Bajo el Agua; Así Se ve Recorrido Aéreo

Israel Dice que Derrotó a Hamás mientras Palestinos Desplazados Vuelven a Gaza por Alto al Fuego



DMZ