Joven Se Tatuaba el Nombre de su Novia y Ella le Llamó para Terminarlo

Cuando alguien está enamorado tiende a mostrar su amor de mil formas, incluso hay quien decide tatuarse el nombre de la persona amada, eso suele ser un arma de dos filos.

Hay casos donde desafortunadamente terminan las parejas y se buscan distintas técnicas para quitarse los tatuajes.

En redes sociales se hizo viral el momento en que un joven mientras se estaba tatuando el nombre de su novia, ella le marcó a su teléfono celular para decirle que la relación había terminado.

Fue en TikTok donde quedó grabado el penoso momento en que el usuario identificado como Jonatan Ulises @jonatan_ulises mostró cuando estaba en un estudio de tatuajes.

El joven decidió plasmar en su piel el nombre de su novia para darle una sorpresa, pero el sorprendido fue él, porque ella decidió terminarle justo cuando el tatuador ya había iniciado el trabajo.

En el video quedó registrado el instante en que Ulises recibe la llamada telefónica de su novia con la inesperada noticia.

En la grabación se escucha a la novia decir que ya no quería nada con él, por lo que el joven y el tatuador quedan helados con las siguientes palabras:

Ya no quiero nada contigo y, por favor, no me vuelvas a buscar, bye