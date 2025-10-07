Atacan a Balazos Caravana del Presidente de Ecuador, Daniel Noboa; Hay 5 Detenidos

El gobierno de Ecuador confirmó que la caravana en la que viajaba el presidente Daniel Noboa fue atacada a balazos en la provincia de Cañar.

El vehículo del presidente Daniel Noboa fue rodeado por un grupo de unas 500 personas, en la provincia de Cañar. Los manifestantes lanzaban piedras cuando se acercaba a un evento donde entregaría una planta de tratamiento de aguas.

La caravana también fue atacada a balazos durante la misma protesta. Al respecto, el gobierno de Ecuador publicó un mensaje donde condenó el ataque:

Obedeciendo órdenes de radicalización, atacaron una caravana presidencial en la que viajaban civiles. Intentaron impedir, por la fuerza, la entrega de una obra destinada a mejorar la vida de una comunidad.

El gobierno de Ecuador también informó que los detenidos durante la protesta contra Daniel Noboa serán procesados por terrorismo.

Todos los detenidos serán procesados por terrorismo e intento de asesinato.

Hay 5 detenidos por ataque a balazos contra vehículo de Daniel Noboa

A través de X, antes Twitter, John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador, anunció que ya hay cinco personas detenidas por el ataque contra la caravana donde se trasladaba Daniel Noboa. Al respecto, el funcionario escribió:

Tras el cobarde atentado contra la caravana presidencial en Cañar, la Policía Nacional detuvo de inmediato a los primeros cinco responsables. El Estado de Derecho no se doblega.

El funcionario reiteró que los detenidos serán procesados por terrorismo tras disparar, en medio de una protesta, contra el vehículo donde iba el presidente del país.

Quienes intenten desestabilizar al país -ya sean autores materiales, intelectuales o financistas- se enfrentarán sin excepción a todo el peso de la ley. Serán procesados por terrorismo. No habrá impunidad. La democracia se defiende con firmeza.

